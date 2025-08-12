El racó de Catalunya que Pilarín Bayés recomana a l'estiu

Pilarín Bayés torna a marcar agenda cultural amb un gest senzill. No és un nou mural ni un llibre número mil. És una recomanació estiuenca que, dita per ella, pesa més que qualsevol guia turística. En ple agost, quan mitja Catalunya somia amb mar i ombra, la dibuixant ha deixat una pista que molts han corregut a subratllar.
El comentari no va arribar en un acte oficial ni en una presentació. Va sorgir en una xerrada propera, d’aquelles que es converteixen en tema de conversa perquè connecten amb la memòria d’estiu de tothom. I aquí va començar el run-run: quin és el pla de l’“àvia” de la il·lustració catalana per a aquests dies de calor?
El pla d’estiu que Pilarín Bayés ha posat sobre la taula
L’artista ho va dir sense artificis: la seva proposta ideal és anar a la Costa Brava quan no hi ha multituds. “Així, una mica desèrtic… és molt bonic”, va confessar en una entrevista recent i distesa per a Movento Sarsa, recollida després per EnBlau. El matís no és menor: el lloc importa, però el moment importa més. Qui conegui la zona sap que una sortida de sol en calma o una posta sense cues reescriu qualsevol postal d’estiu.
La mateixa Bayés, sempre pràctica, va afegir la cara B del pla: trobar lloc en plena temporada pot ser missió impossible. I, com a remei contra la xafogor, va deixar caure un altre detall costumista que la retrata: un got d’orxata com a petit luxe estiuenc. L’escena és reconeixible, quotidiana i per això funciona. No presumeix de secret, només recorda que el millor estiu és el viscut sense presses.
De l’entrevista a la conversa pública
La recomanació ha corregut a les xarxes perquè toca una fibra col·lectiva. A l’agost, la Costa Brava és desig i, a estones, resignació per l’excés de gent. La confessió de Bayés serveix d’antídot convidant a mirar el litoral amb un altre ritme i a evitar hores punta. Amb la seva veu, plena d’experiència a 84 anys, la idea guanya autoritat.
Les darreres setmanes, la dibuixant ha concedit entrevistes on repassa feina i hàbits amb una energia sorprenent per a la seva edat. La conversa també ha reactivat un debat clàssic sobre gaudir de la Costa Brava a l’agost sense caure en les aglomeracions. Bayés creu que sí, si tries bé l’hora, el racó i la companyia. Res de trucs impossibles, només sentit comú, memòria del lloc i una mica de paciència.
El vincle de Bayés amb l’Empordà que explica la seva elecció
No és casualitat que la seva brúixola estiuenca assenyali Alt i Baix Empordà. Bayés ha dedicat obra i mirada a aquests paisatges des de fa anys. De fet, el seu nom ha estat lligat a publicacions i projectes que reivindiquen el territori i el seu patrimoni. Des de cales i pobles mariners fins a rutes culturals que treuen profit a aquesta barreja d’història i mar.
Aquesta trajectòria, anterior a l’últim clip viral, contextualitza la seva recomanació i la desmarca del tòpic fàcil. El gest a la Costa Brava arriba, a més, en un moment d’alta exposició pública per a la il·lustradora. Entre reconeixements i projectes, la seva paraula s’escolta amb atenció. Quan parla de lectures, d’infància o d’estiu, el públic la segueix per la seva credibilitat construïda durant dècades.
La celebritat catalana no ha descobert una cala secreta. Ha recordat una actitud: mirar la Costa Brava amb calma i respecte, fins i tot a l’agost. Si a això s’hi suma un bany matiner i una orxata a mitja tarda, el pla queda rodó.