Maria Guardiola continua a Eivissa: El membre de la seva família que l'acompanya

L'estiu de Maria Guardiola no s'apaga. La influencer ha tornat a escollir Eivissa com la seva base de l'agost, amb una agenda que barreja moda, mar i llocs molt escollits. Les seves últimes publicacions han aixecat la curiositat dels seus seguidors per un detall que, entre capvespres i restaurants top, ha passat gairebé desapercebut.
La jove ha compartit una recopilació d'imatges que situen el lector en el seu circuit habitual de l'illa. Entre elles, un racó que defineix com a “especial” i una taula molt comentada. Amb aquestes pistes, el relat del seu estiu s'entén millor.
Un agost de ‘rooftop’, Dalt Vila al fons i taula a Casa Jondal
María ha mostrat la terrassa UP, a The Standard Ibiza, un dels miradors més fotografiats de la capital insular. El mirador té piscina en alçada, DJs al capvespre i vistes directes a Dalt Vila. Aquest és l'indret que ella assenyala com el seu “lloc més especial”, segons el seu propi resum d'stories. Allà el pla passa per còctels, música i aquest skyline que alimenta Instagram en temporada alta.
En el recorregut gastronòmic apareix Casa Jondal, la meca marinera on la carta presumeix de producte i de preus a l'alçada de la seva fama. El local és conegut pel seu desplegament de caviar, que es troba en plats icònics que poden superar els cent euros. És una barraca sofisticada i cara, però també el lloc on es deixa veure mig planeta celebritat a l'estiu.
La foto que confirma amb qui comparteix taula
La pregunta que flotava a les xarxes tenia resposta a la mateixa recopilació de Maria. A Casa Jondal se la veu acompanyada per Màrius Guardiola. El seu germà petit apareix a les imatges, discret, però present, apuntalant la idea d'un estiu en clau familiar, lluny de posats buits. La publicació d'El Nacional mostra aquesta escena, amb Màrius integrat en el pla i la influencer subratllant que Eivissa és especial per la companyia.
La presència del germà explica el to dels seus dies a l'illa. Menys soroll i més cercle íntim. La complicitat entre tots dos, habitual, però poc exhibida, funciona també com a resposta elegant a la pressió mediàtica que envolta els Guardiola.
Amigues, agenda i context, Sira Martínez s'hi suma
A aquesta equació s'hi suma Sira Martínez, filla de Luis Enrique i amiga propera de Guardiola des de la infància. Totes dues han compartit dies de descans a l'illa aquest estiu, amb aparicions puntuals i mesurades a les xarxes. És una amistat consolidada que torna a coincidir a Eivissa i que afegeix un matís generacional. Filles de dos tècnics històrics, però amb vida pròpia en moda i esport.
El timing també pesa. Aquest és el primer estiu després de la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra, una ruptura que fonts properes van confirmar al gener a un diari de referència. En aquest context, l'elecció de Guardiola per mostrar família, amigues i calma a Eivissa sembla deliberada. Ensenyar el just i blindar l'essencial.