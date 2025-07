Quim Masferrer aconsegueix un impossible: emoció màxima

per Pol Nadal

Durant setmanes, el públic havia gaudit de l’espectacle 'Bona Gent', on Quim Masferrer converteix els espectadors en protagonistes: un homenatge al públic català que ha penjat el cartell d’entrades exhaurides en múltiples funcions. Però en una de les sessions més recents, el presentador va aconseguir alguna cosa més que rialles: va aconseguir commoure l’auditori amb un petó de reconciliació, un instant que ha estat descrit com a “emoció màxima”

La guspira que va encendre la història

El moment va sorgir quan Quim va detectar una parella aparentment tímida entre el públic. Primer els va preguntar: “Estàveu agafadets de la mà?” La resposta inicial, negativa, va obrir la porta al joc d’improvisació. L’audiència va entrar en expectació, observant com a poc a poc la conversa fluïa i afloraven els sentiments reprimits.

Sònia va confessar que tots dos s’havien conegut “en un grup de caminades”, però alguna cosa havia canviat. Masferrer, amb la seva sensibilitat habitual, va aprofundir: “Heu passat una petita crisi?” La parella va assentir. I llavors va passar: després del desenllaç emocional, el públic va esclatar en aplaudiments amb un clar “prova superada” ressonant al teatre.

| 3Cat

Reaccions del públic

Aquest moment va ser compartit per Masferrer al seu perfil d’Instagram, generant una onada de reaccions entusiastes. Comentaris com “quin moment més humà” o “aquests petons són els que importen” van inundar les xarxes, destacant la naturalitat i honestedat de l’instant.

La producció del xou va confirmar que passen moments espontanis com aquest a la majoria de les funcions, i que el material s’utilitza per promocionar noves dates, sense intervenir ni dirigir les històries. L’execució del petó va ser completament autèntica, sense avís previ i captada per la càmera del teatre

Del teatre a TV3 i una altra vegada al teatre

Quim Masferrer ha perfeccionat aquest estil des dels seus inicis al teatre i a la TV. Des de 2013 guia pels racons de Catalunya amb “El foraster”, barrejant monòleg i memòria col·lectiva Balañà en viu. Tanmateix, quan es va traslladar al teatre amb Bona gent, el seu do per connectar amb l’audiència a través d’històries comunes va fer un salt qualitatiu.

Més recentment, també va anunciar el retorn oficiós de “El foraster”, informant en vídeo que ja està gravant episodis per a la pròxima temporada. Aquesta doble aposta per televisió i teatre subratlla la seva passió per les emocions reals

Un format que funciona i que agrada a la gent

No estem davant d’un guió predefinit. Aquest tipus d’escenes reivindiquen la senzillesa i la sensibilitat en un format poques vegades tan pur. La seva espontaneïtat, barrejada amb empatia, remou el públic i recorda per què Masferrer segueix sent tan estimat

L’audiència no només aplaudeix l’humor o el talent. Aplaudeix la veritat. Aquest petó no va ser només un gest romàntic; va ser una mostra de vulnerabilitat, que una crisi es pot tancar sense artificis. La fórmula Masferrer, entre rialla i llàgrima, desarma i convenç