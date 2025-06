Quim Masferrer celebra el seu aniversari: Quants en fa

Quim Masferrer, conegut i estimat per milers d’espectadors a tot Catalunya, ha celebrat aquest 22 de juny el seu 54è aniversari envoltat d’afecte, homenatges i un detall molt especial de la cadena amb la qual ha compartit tantes emocions: TV3. El presentador ha rebut una felicitació que ha emocionat molts i que s’ha fet viral a les xarxes socials per la seva originalitat i tendresa.

Un homenatge a l’alçada d’un referent

TV3 no ha volgut deixar passar l’ocasió i ha compartit als seus perfils oficials un vídeo dedicat al conductor d’El foraster. Un muntatge entranyable en què, al ritme de la melodia d’aniversari més reconeguda, es repassen moments inoblidables del presentador al programa.

Des dels seus passejos per pobles remots, els seus monòlegs finals als poliesportius locals, fins a imatges en què apareix disfressat, rient sota la pluja o atrapat en un vestit de neoprè. Cada clip recordava el que l’ha convertit en un personatge tan especial: la seva autenticitat i la seva capacitat per connectar amb la gent del carrer.

| ACN

El vídeo s’acompanyava d’un missatge breu però contundent de la cadena: "Ell no fa anys, fa història. Feliços 54, Quim! #ElForaster3Cat". Un gest que posa en valor no només la seva edat, sinó la petjada que Masferrer ha deixat a la televisió pública catalana i a la memòria col·lectiva de la seva audiència.

Un presentador insubstituïble

Una de les grans claus de l’èxit del programa és, sens dubte, la figura de Quim Masferrer. El seu estil proper, respectuós i natural ha aconseguit conquerir tant qui apareix a la pantalla com qui el veu des de casa. Per això, cada nova temporada és rebuda amb entusiasme, i cada aparició seva als escenaris de teatres o en altres formats continua generant gran expectació.

| XCatalunya, @QuimMasferrer

Tot i que en els darrers temps la seva presència a televisió s’havia reduït, fa poques setmanes va anunciar que tornava: ja treballa en la gravació d’una nova temporada d’El foraster que promet continuar el llegat del format i seguir emocionant l’audiència.

Un aniversari carregat d’afecte

Les xarxes socials es van omplir de missatges de felicitació molt agradables dirigits a Masferrer, tant d’espectadors anònims com de companys de professió, que no van voler deixar passar el dia sense agrair-li tots els bons moments que ha regalat amb la seva feina.

Molts d’ells destacaven el mateix: la manera única en què Quim Masferrer sap reflectir l’ànima dels pobles i de la seva gent, la seva capacitat per escoltar i per fer riure sense artificis. En definitiva, aquest 54è aniversari no ha estat només un aniversari més per al presentador d’El foraster.

Ha estat una ocasió per recordar la seva trajectòria i per celebrar que, gràcies al seu talent, la televisió catalana compta amb un referent que ha sabut fer història connectant amb el cor de Catalunya. Des de TV3 i des de milers de llars, el desig ha estat unànime: que Quim Masferrer segueixi molts anys més recorrent camins, compartint històries i sent, com ell diu en els seus comiats, “molt bona gent”.