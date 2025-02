Quim Masferrer assenyalat pels seus antics companys: 'Hi ha un...'

per Pol Nadal

El món de l'humor a Catalunya ha estat testimoni de la formació i dissolució de diversos grups mítics. Tal és el cas de Teatre de Guerrilla, un trio que va marcar la dècada dels 2000 amb les seves aparicions a TV3 i en espectacles per tota la geografia. Tanmateix, d'un dia per l'altre, la seva unió es va esfumar.

Format inicialment per en Fel Faixedes, en Carles Xuriguera i en Quim Masferrer, la veritat és que després d'uns anys d'èxit, el col·lectiu va anar perdent força interna. El Fel es va apartar primer, i el Xuriguera i el Masferrer van seguir a la deriva fins que també es van separar. Al final, el Xuriguera es va unir novament al Faixedes i en Masferrer va prendre un altre camí en solitari.

| TV3

Avui, Masferrer és un dels presentadors estrella de TV3, amb ‘El foraster’ com a estendard. Tanmateix, en una recent intervenció a “APM”, Carles Xuriguera va donar informació sobre la ruptura de Teatre de Guerrilla. En les seves paraules, reconeix que el cansament i les discrepàncies personals van provocar un punt de no retorn.

L'entrevista, incòmoda per moments, va revelar que hi havia un rerefons molt més profund que el merament professional. Va lamenatr aquell final amarg, assenyalant que existia “una història personal que només sabem nosaltres tres”. La seva relació amb el Fel es va recompondre al marge de Masferrer, suggerint que potser d'aquí ve e problema.

Quan es va referir a Masferrer, Xuriguera va deixar entreveure que la fama o la manera de presentar-se de l'actual conductor de ‘El foraster’ podia entorpir l'harmonia del trio. “Se les donava de…” va insinuar, sense concloure la frase, però deixant clar que hi havia un frec d'egos. Va concloure que fa temps que no veu en Quim i que tampoc hi ha tracte.

| TV3, XCatalunya

Adéu a Teatre de Guerrilla

En el seu moment, Teatre de Guerrilla era molt popular en els programes d'humor de TV3, en tertúlies i espais d'entreteniment. El desenllaç, tanmateix, va agafar molts per sorpresa, donada la bona química que semblaven mostrar en pantalla. Però a vegades la cara pública no reflecteix les tensions que es couen per dins.

Per als seguidors de l'humor català, aquella separació va ser una pèrdua. Tant Xuriguera com Faixedes van continuar junts, impulsant un projecte que manté part de l'essència original, però amb un nom diferent. Mentrestant, Masferrer va brillar en solitari, arribant a convertir-se en un dels referents de l'entreteniment a la graella de l'autonòmica.

Em les declaracions de Xuriguera queda clar que aconseguir l'èxit d'un grup no és suficient per evitar fractures. Les motivacions personals i la convivència diària poden dinamitar qualsevol societat, per molt que funcionin davant de les càmeres.

Viatges per separat

Ara, cadascú segueix el seu camí. Masferrer és un rostre familiar i estimat del públic; Xuriguera i Faixedes, un duet sòlid que recorre teatres i platós. El que roman és la nostàlgia d'un trio que va poder donar molt més, però es va dissoldre deixant dubtes i silencis. I entre aquests silencis, la frase inconclusa de Xuriguera: “Hi ha un…” que mai va arribar a definir.