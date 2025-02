'Com si fos ahir' 11 de febrer: Relació entre la Cristina i la Gemma en hores baixes

per Xavi Martín

La nova pizzeria del Salvatore obre les portes amb un resultat que supera totes les expectatives. L’esforç de la Cati, implicada fins al moll de l’os en l’organització, s’ha vist recompensat amb una inauguració que ha estat un èxit. L’Agustí, malgrat mantenir certes reticències envers el Salvatore, no pot negar que la vetllada ha estat espectacular: bona afluència de públic, bones crítiques i un ambient que convida a l’optimisme.

Aquest triomf, però, no dissipa els seus recels. Però l’Agustí sent una conversa que el deixa intranquil: el Salvatore es queixa de la Rosa, que li ha tornat una joia que ell mateix li havia regalat. A més el Salvatore tindrà una actitud que, de ben segur, no agradarà a l’Agustí.

Van apareixent problemes entre la Cristina i la Gemma

Mentre el projecte del Salvatore avança, la Gemma i la Cristina es troben en un moment clau del negoci de menjars que impulsen juntes. Després d’haver decidit convertir l’obrador de la Cristina en un lloc de referència per a plats preparats, s’adonen que necessiten algú amb experiència als fogons.

| TV3

Això les porta a buscar un cuiner que reforci l’equip i, de retruc, a plantejar-se un canvi de nom per dotar el negoci d’una identitat més clara i atractiva.

No és una tasca fàcil, perquè la Gemma i la Cristina no sempre coincideixen en els gustos ni en la manera de plantejar la imatge de marca. Finalment la Cristina li demanarà l’opinió al seu fill Adrià i a l’Eric.

Amb el dubte de si la Itziar podria encaixar en aquest projecte, la Gemma demana referències al Francesc i a la Sílvia. Sap que ells conviuen amb la Itziar i n’han vist la manera de fer, tot i que no tot el que en saben és precisament positiu. Fa poc que la Itziar ha generat tensions pel seu caràcter impulsiu.

| TV3

L'Ismael continua encaparrat en fer diners fàcils

Mentrestant, la vida de l’Aloma experimenta un parèntesi a Sitges. L’Àngela se l’ha endut uns dies per ajudar-la a concentrar-se en els exàmens i allunyar-la de distraccions. Aquesta situació, però, dificulta les trobades amb l’Ismael, que es queda a Barcelona amb la sensació que la seva xicota fa vida en un altre món.

| TV3, ozguroral, XCatalunya

Incapaç d’esperar pacientment, l’Ismael parla amb l’Àxel per trobar altres maneres de fer diners ràpids sense haver de treballar de manera convencional. La seva obsessió amb els diners fàcils no fa més que créixer. Un fet que no agrada al Litus.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 11 de febrer de 2025?

Aquest episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà el dimarts 11 de febrer de 2025, a les quatre i dos minuts de la tarda. Tindrà una durada de 37 minuts i es podrà seguir en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.