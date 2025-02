Joel Joan parla clar i diu què faria si fos director de TV3

L'actor i productor Joel Joan no es mossega la llengua. Porta setmanes llançant missatges crítics contra la televisió pública catalana i l'Acadèmia del Cinema Català, dues institucions que ell mateix va ajudar a impulsar en el seu moment. Recentment, en una entrevista amb “Els teloners” del programa Versió RAC1, el creador d'Escape room va exposar la seva visió sense embuts.

Arran de l'èxit continuat de les seves obres, Joel Joan reflexiona sobre el paper que TV3 ha jugat en la seva trajectòria. Tanmateix, no dubta a assenyalar que, en l'actualitat, la cadena ja no produeix tantes sèries o programes de forma interna. Segons ell, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals necessita un profund replantejament.

| Instagram

Proposa canvis a TV3

Si ell fos director de TV3 per un dia, el primer que faria seria “reorganitzar tota la plantilla”. L'argument base és que, anys enrere, la cadena era l'única productora forta a Catalunya i les instal·lacions estaven atapeïdes d'activitat. Avui, la major part dels projectes s'externalitza a productores independents, cosa que deixa molts treballadors sense funcions reals.

A més, l'intèrpret creu que el cost de mantenir una estructura tan gran es fa desproporcionat. Entén que algunes seccions continuen sent clau, com els telenotícies i determinats programes, però considera que altres departaments o formats podrien replantejar-se. El resultat, segons les seves paraules, seria una “necessària posada al dia”.

Crítiques a l'Acadèmia del Cinema Català

L'Acadèmia del Cinema Català tampoc se'n lliura de les seves crítiques. Joel Joan lamenta que molts acadèmics “no vegin les pel·lícules” i votin basant-se en titulars o modes del moment. Ho considera un acte de mandra i indiferència que resta emoció i credibilitat als premis, amb la qual cosa perd part del sentit que ell va buscar en fundar-la.

Tot i això, el creador català no es resigna. Amb Escape room 2, en cartell fins al març al Teatre Condal, i la pròxima producció cinematogràfica de la saga, confirma que continua apostant per l'audiovisual. Aspira a una indústria catalana amb més valentia creativa i menys burocràcia, on la televisió pública sigui motor i no mer espectador.

| Google

Joel Joan repeteix una idea bàsica: “L'espectador és llest i no se'l pot decebre”. De la mateixa manera, creu que la cadena ha de respectar el públic amb continguts potents i produccions fetes amb rigor. Les seves declaracions deixen entreveure un desig de retorn a un model on TV3 liderava la creació i experimentava amb formats.