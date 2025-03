Les quatre fruites de temporada que recomana Carme Ruscalleda

L'arribada de la primavera sempre porta canvis, i no només a l'armari, sinó també a la nostra cuina. Carme Ruscalleda, la reconeguda xef catalana guardonada amb múltiples estrelles Michelin, ha revelat quines són les quatre fruites estrella d'aquesta temporada que no poden faltar a la nostra taula, oferint opcions delicioses i saludables per a tots els gustos.

Ruscalleda ens ensenya les fruites de primavera

La primavera és sinònim de renovació, i quina millor manera de celebrar-ho que incorporant fruites fresques i de temporada a la nostra dieta. Segons Ruscalleda, aquesta és una època ideal per gaudir de taronges, mandarines, maduixes i albercocs. En una recent intervenció televisiva, la xef va destacar que encara que les fruites d'hivern com taronges i mandarines encara mantenen una qualitat excepcional, ja comencen a arribar altres opcions més primaverals que aporten varietat i color a la nostra alimentació.

| 3Cat, Getty Images, XCatalunya

Les maduixes són un clàssic primaveral que enamora a grans i petits, i Ruscalleda assenyala que ara estan en el seu punt perfecte: madures, sucoses i llestes per gaudir soles o en postres elaborades. Però la gran novetat arriba amb l'albercoc, una fruita que comença a despuntar i que aviat estarà en plena temporada. Aquest fruit, dolç i lleugerament àcid, és ideal tant per consumir fresc com en preparacions gastronòmiques més elaborades, una veritable delícia primaveral.

Opinions per a tots els gustos

Durant la seva participació en el programa "Tot es mou", Ruscalleda va compartir el seu entusiasme per aquestes fruites, destacant especialment les maduixes i albercocs per la seva versatilitat a la cuina. La xef també va aprofitar per compartir receptes senzilles i saludables, com una crema fresca feta a base de fruita natural, mel i suc de taronja, perfecta per acompanyar macedònies o com a postres lleugeres i nutritiu.

A més, Ruscalleda va destacar la importància de consumir productes de temporada, no només pel seu sabor òptim, sinó també per respecte als cicles naturals, emfatitzant així la seva filosofia culinària que connecta profundament amb la sostenibilitat i la natura.

| @carme.ruscalleda

A les xarxes socials, especialment a Instagram i Twitter, els seguidors de la xef han reaccionat positivament, mostrant gran interès per les seves recomanacions i receptes primaverals. Molts han destacat que les idees de Ruscalleda són delicioses i també fàcils d'executar per a qualsevol persona que vulgui millorar els seus hàbits alimentaris.