Els dos noms molt catalans dels fills de Francesc Mauri

Francesc Mauri, reconegut meteoròleg de TV3, ha compartit detalls íntims sobre la seva vida familiar en una recent entrevista. Amb una trajectòria de gairebé quatre dècades a la televisió catalana, Mauri és una figura emblemàtica en la informació meteorològica de Catalunya.

El seu costat més familiar

En una conversa amb el diari Ara, Mauri va parlar sobre els seus dos fills: En Pol, de 25 anys, i E Marc, de 13. EN Pol, el seu fill biològic, ha seguit un camí acadèmic en Humanitats i actualment realitza un doctorat a Madrid, especialitzant-se en polítiques i relacions internacionals, amb un enfocament en el Kurdistan i el Pròxim Orient.

| TV3, XCatalunya, Getty Images

D'altra banda, En Marc, que va arribar de la Xina el 2013 en adopció, mostra una notable passió per la meteorologia, igual que el seu pare. Mauri va destacar la curiositat innata de Marc pels tipus de núvols i la seva habilitat per fer pronòstics observant el cel.​

Passió per la meteorologia

Mauri va expressar el seu orgull per l'interès de Marc en la meteorologia, encara que va reconèixer que si el seu fill decidís seguir els seus passos professionals, podria enfrontar comentaris sobre nepotisme. No obstant això, va afirmar que ho assumiria amb estoïcisme. Pel que fa al seu fill gran, Pol, Mauri va assenyalar que no mostra interès en la meteorologia i que s'ha enfocat en una carrera acadèmica en Humanitats.​

A més, Mauri va abordar la recent decisió del seu col·lega Tomàs Molina de deixar la meteorologia per entrar en la política com a candidat d'ERC. Encara que respecta l'elecció de Molina, Mauri va afirmar que ell no es veu seguint aquest camí i prefereix continuar en el seu rol actual.

| TV3

Tomàs Molina, camins diferents

Durant la campanya electoral, Molina va destacar per propostes cridaneres, com la seva intenció que TV3 participés en el festival d'Eurovisió, assegurant que treballaria en això durant els seus primers 100 dies com a eurodiputat. Aquesta iniciativa, encara que mediàtica, va generar debat sobre la seva viabilitat, atès que la participació a Eurovisió depèn de la Unió Europea de Radiodifusió i no del Parlament Europeu.

Així mateix, Molina va expressar el seu compromís amb la transició energètica i la descarbonització de l'economia europea, emfatitzant la necessitat d'assolir la neutralitat en carboni per al 2049. En les seves intervencions, va subratllar que la Unió Europea ha de ser un generador de plans i no només un regulador, promovent polítiques que impulsin l'energia renovable i la creació d'ocupació verda.

No obstant això, els resultats electorals no van afavorir Molina. La coalició Ara Repúbliques va obtenir tres escons, cosa que va deixar Molina sense un lloc immediat al Parlament Europeu. Segons els acords interns de la coalició, està previst que assumeixi el càrrec d'eurodiputat en la segona meitat de la legislatura, entre 2027 i 2029