Carme Ruscalleda impressiona Helena Garcia Melero amb la seva curiosa col·lecció de joies

Els amants de la cuina i els espectadors de TV3 sabran qui és Carme Ruscalleda. La xef catalana i el seu fill, Raül Balam, acumulen diverses estrelles Michelin en diferents països del món. Una passió per la cuina, que ara hem sabut que no és única. També té passió per la moda i, en especial, per les joies com arracades.

Carme Ruscalleda ha participat en el programa Tot es Mou de TV3, presentat per Helena Garcia Melero i ha ensenyat la seva col·lecció d'arracades. Totes elles estan relacionades amb la gastronomia. Des de les més habituals i menys sorprenents, com les cireres o els eriçons, fins a exemplars mai imaginables com guacamole, de gamba o de 'ou de reig'.

| XCatalunya, @HelenaGMelero, Canva: billionphotos

El perfil de Twitter del programa Tot es Mou ha publicat el vídeo a les seves xarxes socials i les imatges s'han fet virals. Acumulen un gran nombre de visualitzacions i comparticions, d'espectadors que encara estan sorpresos davant aquesta nova faceta de Carme Ruscalleda.

Carme Ruscalleda, la xef més televisiva

Carme Ruscalleda és una habitual en els programes de TV3, on és convidada per parlar de gastronomia i de nutrició. La xef del Maresme sol explicar receptes i també dona informació nutricional sobre els nostres productes.

Va néixer l'1 de maig de 1952 a Sant Pol de Mar (Maresme). Des de petita va estar en contacte amb la gastronomia, ja que la seva família tenia una xarcuteria, on va aprendre sobre productes carnis i la importància de la matèria primera. Encara que inicialment va estudiar comerç, el seu amor per la cuina la va portar a formar-se de manera autodidacta en gastronomia.

El 1988, juntament amb el seu marit Toni Balam, va obrir el restaurant Sant Pau al seu poble natal. Des d'allà va començar el seu ascens meteòric en l'alta cuina, obtenint la seva primera estrella Michelin el 1991. El 2006 ja havia aconseguit les 3.

| @carme.ruscalleda

Èxit internacional i expansió

L'èxit del Sant Pau va portar Ruscalleda a expandir-se fora de Catalunya. El 2004, va obrir el restaurant Sant Pau a Tòquio, dins de l'hotel Mandarin Oriental. La seva proposta de cuina catalana al Japó va ser un èxit i va obtenir dues estrelles Michelin.

El 2009, va assumir la direcció gastronòmica del restaurant Moments, ubicat en el luxós Hotel Mandarin Oriental de Barcelona, juntament amb el seu fill, Raül Balam Ruscalleda. Aquest restaurant també ha estat reconegut amb dues estrelles Michelin.

Al llarg de la seva carrera, ha estat guardonada amb múltiples premis i reconeixements per la seva aportació a la gastronomia. Ha publicat diversos llibres de cuina i és una gran defensora de la dieta mediterrània i l'ús de productes de temporada.

El 2018, va decidir tancar el restaurant Sant Pau a Sant Pol de Mar després de 30 anys d'èxit, però segueix vinculada a la cuina a través del restaurant Moments i altres projectes. Malgrat la seva retirada del Sant Pau, continua sent una figura influent en la gastronomia mundial, participant en conferències i promovent la cuina saludable.