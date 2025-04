La publicació d'Aitana Bonmatí que no agradarà al Reial Madrid

En el vibrant univers del futbol femení, poques figures destaquen tant com Aitana Bonmatí. La centrecampista del FC Barcelona brilla al camp amb la seva destresa i visió de joc i també fora d'aquest, on les seves paraules i accions ressonen amb força en el panorama esportiu.​

Una publicació que posa nerviosos els madridistes

Recentment, Aitana va compartir a les seves xarxes socials una imatge acompanyada de tres paraules que han generat una gran quantitat de reaccions: "Història de veritat". Aquesta publicació va arribar després de la contundent victòria del Barcelona sobre el Wolfsburg als quarts de final de la Champions League, on les blaugranes es van imposar amb un global de 10-2, assegurant el seu pas a semifinals.

L'elecció d'aquestes paraules no va passar desapercebuda, especialment en l'entorn madridista. Alguns van interpretarel missatge d'Aitana com una indirecta cap al Real Madrid, insinuant una comparació entre la trajectòria històrica del Barça femení i la del conjunt blanc en el futbol femení.​

Derrota accidental i amb polèmica contra el Real Madrid

No és la primera vegada que Bonmatí expressa amb confiança la superioritat del seu equip. Abans d'un Clàssic femení, va afirmar: "No, mai parlem d'una derrota. Mai, mai. La veritat és que aquestes coses no es parlen i crec que no cal ser pessimistes abans que passi. Crec que per a això (perdre contra el Madrid) encara queda. Espero no equivocar-me, però confio en aquest equip i en la mentalitat en què juguem aquests partits". ​

Aquestes declaracions reflecteixen la mentalitat guanyadora del Barça femení, que ha dominat històricament els enfrontaments contra el Real Madrid. No obstant això, en el recent Clàssic disputat el 23 de març de 2025, el Real Madrid va aconseguir la seva primera victòria davant el Barcelona, imposant-se per 1-3 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

Reaccions a les xarxes socials

La publicació d'Aitana va generar diverses reaccions en l'àmbit esportiu. Mentre que seguidors del Barcelona la van interpretar com una mostra d'orgull i reafirmació del llegat culer en el futbol femení, sectors afins al Real Madrid van considerar el missatge com una provocació innecessària.​

És important destacar que, més enllà de les rivalitats, figures com Athenea del Castillo, jugadora del Real Madrid i companya d'Aitana a la selecció espanyola, han elogiat en el passat a Bonmatí, reconeixent el seu lideratge i talent al camp. ​