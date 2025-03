L'últim resultat de Xavier Graset a 'La Selva' de TV3 que sorprèn a tothom

per Pol Nadal

El programa de Xavier Grasset, 'La Selva', ha passat per diferents escenaris des de la seva primera emissió. El periodista i els seus col·laboradors han passat per diferents estadis. Una muntanya russa de dades d'audiència que ara sembla consolidar-se. Durant els seus primers programes, van començar molt bé, amb uns espectadors fidels, però després la cosa es va torçar.

Ara sembla millorar la situació. Grasset ha sabut trobar el que volia el públic. Ho tenia difícil. Un programa en una franja complicada, entre la tarda i la nit. Posterior a les novel·les d'èxit, però anterior al concurs de Xavier Grasset. Un programa seriós, però amb un toc d'humor. I sembla que aquesta barreja s'ha aconseguit. A més, és una hora en què molts catalans encara estan treballant.

| TV3

El format s'emet de dilluns a divendres. El passat 28 de març va aconseguir el seu cinquè millor dada històrica: un 13,1% de quota de pantalla i 134.000 espectadors. Per fi 'La Selva' es converteix en el líder absolut de la seva franja a Catalunya.

'La Selva' de TV3

"La Selva" és un magazín vespertí de TV3 presentat per Xavier Grasset. Estrenat el 12 de setembre de 2024, el programa s'emet de dilluns a divendres de 17:30 a 19:00 hores i combina informació i entreteniment en un ambient desenfadat.

El programa compta amb col·laboradors com Antoni Bassas, Montse Barderi, Fel Faixedas, Sílvia Bel, Nina, Biel Duran, Alba Alfageme, Carlota Gurt i Godai Garcia, entre d'altres. "La Selva" és produït per Atomic Beat Media i té un cost aproximat d'1,5 milions d'euros per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Al llarg de la seva emissió, "La Selva" ha experimentat fluctuacions en els seus índexs d'audiència. Al febrer de 2025, va registrar una quota del 6,8% amb 70.000 espectadors, xifres que van generar preocupació a la cadena. No obstant això, a finals de març de 2025, el programa va assolir el seu cinquè millor dada històrica, amb un 13,1% de quota i 134.000 espectadors, situant-se com a líder absolut en la seva franja horària a Catalunya.

| TV3, XCatalunya

Xavier Grasset, el presentador perfecte per a 'La Selva'

Al llarg de la seva trajectòria, ha treballat en diversos mitjans de comunicació catalans. En premsa escrita, ha col·laborat amb publicacions com El Temps, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Metro, Punt Avui i Diari de Tarragona. En televisió, ha participat en programes de TV3, també el concurs "12 punts" i el magazín "Artèria 33". Des de 2015 fins a 2024, va dirigir i presentar "Més 324", un programa de debat polític i cultural al canal informatiu 3/24. És el candidat perfecte per a un programa que barreja humor amb la informació.