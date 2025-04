La publicación de Aitana Bonmatí que no gustará en el Real Madrid

En el vibrante universo del fútbol femenino, pocas figuras destacan tanto como Aitana Bonmatí. La centrocampista del FC Barcelona no solo brilla en el campo con su destreza y visión de juego, sino también fuera de él, donde sus palabras y acciones resuenan con fuerza en el panorama deportivo.​

Una publicación que pone de los nervios a los madridistas

Recientemente, Aitana compartió en sus redes sociales una imagen acompañada de tres palabras que han generado un torbellino de reacciones: "Historia de verdad". Esta publicación llegó tras la contundente victoria del Barcelona sobre el Wolfsburgo en los cuartos de final de la Champions League, donde las azulgranas se impusieron con un global de 10-2, asegurando su pase a semifinales.

La elección de estas palabras no pasó desapercibida, especialmente en el entorno madridista. Algunos interpretaronel mensaje de Aitana como una indirecta hacia el Real Madrid, insinuando una comparación entre la trayectoria histórica del Barça femenino y la del conjunto blanco en el fútbol femenino.​

Derrota accidental y con polémica contra el Real Madrid

No es la primera vez que Bonmatí expresa con confianza la superioridad de su equipo. Antes de un Clásico femenino, afirmó: "No, nunca hablamos de una derrota. Nunca, nunca. La verdad es que estas cosas no se hablan y creo que no hace falta ser pesimistas antes de que pase. Creo que para esto (perder contra el Madrid) aún queda. Espero no equivocarme, pero confío en este equipo y en la mentalidad en la que jugamos estos partidos". ​

Estas declaraciones reflejan la mentalidad ganadora del Barça femenino, que ha dominado históricamente los enfrentamientos contra el Real Madrid. Sin embargo, en el reciente Clásico disputado el 23 de marzo de 2025, el Real Madrid logró su primera victoria ante el Barcelona, imponiéndose por 1-3 en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Reacciones en redes sociales

La publicación de Aitana generó diversas reacciones en el ámbito deportivo. Mientras que seguidores del Barcelona la interpretaron como una muestra de orgullo y reafirmación del legado culé en el fútbol femenino, sectores afines al Real Madrid consideraron el mensaje como una provocación innecesaria.​

Es importante destacar que, más allá de las rivalidades, figuras como Athenea del Castillo, jugadora del Real Madrid y compañera de Aitana en la selección española, han elogiado en el pasado a Bonmatí, reconociendo su liderazgo y talento en el campo. ​