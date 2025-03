Aitana Bonmatí parla clar sobre el català: 'Criticar per...'

per Pol Nadal

Aitana Bonmatí, reconeguda futbolista del FC Barcelona i vigent Pilota d'Or, ha alçat novament la seva veu en defensa del català, la seva llengua materna. En una recent entrevista amb 3Cat, la jugadora va expressar el seu desconcert davant les crítiques rebudes per utilitzar el català en les seves intervencions públiques, afirmant: "Criticar per parlar una llengua o una altra no té lògica". ​

Compromís constant amb la llengua catalana

Des dels seus inicis en el futbol professional, Bonmatí ha demostrat un ferm compromís amb la promoció i defensa del català. El 2023, va col·laborar amb la Plataforma per la Llengua en una campanya dirigida al primer ministre de Finlàndia, sol·licitant el reconeixement del català com a llengua oficial a la Unió Europea. Aquesta iniciativa reflecteix la seva dedicació a la preservació i difusió de la seva llengua materna en l'àmbit internacional.​

Reaccions i controvèrsies

Malgrat la seva intenció de promoure la diversitat lingüística, Bonmatí ha enfrontat crítiques per utilitzar el català en esdeveniments de rellevància global. Després del seu discurs en català durant la gala de la Pilota d'Or, va rebre comentaris negatius a les xarxes socials, acusant-la de "polititzar" el moment i sol·licitant-li que parlés únicament en castellà. Aquestes reaccions evidencien una incomprensió cap a la diversitat cultural i el dret de cada individu a expressar-se en el seu idioma.​

En resposta a aquestes crítiques, la futbolista va manifestar en una entrevista amb RAC1: "Al final, jo no m'he de justificar per parlar en català, perquè és la meva llengua". Amb aquesta declaració, Bonmatí reafirma el seu dret a utilitzar el seu idioma matern sense necessitat de donar explicacions, convidant a la reflexió sobre els prejudicis cap a la cultura i llengua catalana. ​

Suport i reconeixement

La postura d'Aitana Bonmatí ha estat recolzada per diversos sectors que valoren la seva defensa de la identitat cultural i lingüística. El desembre de 2024, va rebre la Creu de Sant Jordi, una de les màximes distincions atorgades per la Generalitat de Catalunya, que reconeixia la seva trajectòria esportiva i el seu compromís amb la promoció del català. ​

A més, la seva defensa del català ha inspirat altres esportistes i figures públiques a expressar amb orgull la seva identitat cultural, fomentant un ambient de respecte i diversitat en l'àmbit esportiu i més enllà.​

Perspectives futures

Aitana Bonmatí continua sent una figura influent en el futbol femení i en la promoció de la diversitat cultural. La seva recent renovació amb el FC Barcelona fins al 2028 la posiciona com una de les jugadores millor pagades del món, consolidant el seu compromís amb el club i la seva comunitat. ​

En el futur, s'espera que Bonmatí segueixi utilitzant la seva plataforma per defensar la inclusió i el respecte cap a totes les llengües i cultures, contribuint a un entorn més plural i comprensiu en l'esport i la societat en general.