El públic més fidel a Llucià Ferrer i 'Atrapa'm si pots' a TV3

Rocco Steinhäuser ha publicat, com és habitual, a les seves xarxes socials, les dades d'audiència corresponents als últims dies. L'expert en televisió analitza totes les franges horàries de les 24 hores del dia i tots els canals públics i privats. Fins i tot les plataformes digitals de pagament com Netflix o Amazon Prime.

El dia 23 de gener a la tarda (de 17 a 20:30h) i a la nit (de 20:31 a 00:00), TV3 es va imposar a la resta de canals. A la primera meitat, està molt a prop amb els canals de pagament, però es va imposar per la mínima. A la segona franja, la televisió pública de Catalunya arrasa als altres canals.

| TV3, XCatalunya

Ja hem dit en més d'una ocasió que la programació fidel beneficia a TV3. Els espectadors saben i coneixen la programació de cada dia i, com és lògic, alguns programes tenen més èxit que altres. Avui no us volem parlar de 'El Foraster', ni de 'Joc de Cartes', ni de 'Polònia'. Ni tan sols de la pel·lícula dels divendres o del 'Col·lapse'. Avui parlarem del concurs 'Atrapa'm si pots' presentat per Llucià Ferrer.

Atrapa'm si pots s'emet després de 'El paradís de les senyores' i de 'La Selva'. És un programa amb una nit molt fidel. La mitjana d'espectadors és del 14,2%, el que significa 188.000 seguidors. No obstant això, la franja d'edat amb més adeptes és la superior als 64 anys, amb el 21% d'audiència.

Atrapa'm si pots, a partir de les 19:15h

Atrapa'm si pots comença aproximadament les 19:15h. Precisament, un quart d'hora abans, liderava la televisió de pagament. Acaba a les 20:15h, moment en què comença 'Està Passant' de Queco Novell i Jair Dominguez. Amb alguna excepció, aquest programa també és líder, igual que el Telenotícies Vespre presentat per Toni Cruanyes

Pocs concursos a TV3

En cada episodi, cinc concursants competeixen en quatre fases de proves i preguntes, amb límit de temps, per assegurar una de les dues places a la gran final. A la final, els dos participants han de respondre preguntes per ascendir per una escala; qui arriba al nivell més alt guanya i, si no falla cap pregunta, s'emporta el pot acumulat. A més, els finalistes poden decidir si tornen l'endemà per augmentar les seves possibilitats de guanyar el pot.

| 3Cat

El concurs abasta una àmplia varietat de temes, centrant-se en curiositats i utilitzant jocs de paraules i endevinalles per crear un ambient distès i amè. Cada programa inclou una ronda de preguntes musicals, on el presentador anima els concursants a taral·lejar o ballar les cançons que sonen, afegint un toc participatiu i dinàmic.

El setembre de 2024, "Atrapa'm si pots" va iniciar la seva setena temporada amb un pot que superava els 105.000 euros, el més gran en la història de TV3. Es van anunciar novetats en la dinàmica de les proves, puntuacions i gràfics, amb l'objectiu de fer el programa encara més emocionant.