L'alerta terrible de Jorge Rey per a finals de gener

per Sergi Guillén

Els últims dies de gener es presenten especialment convulsos en el panorama meteorològic espanyol. Per a molts, el que venia sent un mes relativament tranquil canviarà dràsticament en només unes jornades. El jove meteoròleg Jorge Rey ha llançat una alerta que no deixa indiferent a ningú.

Segons explica, una ciclogènesi explosiva irromprà al nostre país. Obligant a extremar les precaucions davant un nou episodi de vent, pluges i fins i tot nevades. L'avís comença a prendre forma aquest mateix diumenge 26.

No obstant això, no serà fins a la tarda quan la situació empitjori de manera clara. L'augment de la nuvolositat vindrà acompanyat de vents cada cop més forts, preludi del que Jorge Rey qualifica com un fenomen explosiu.

La previsió de cara a la setmana que ve

El dilluns, la inestabilitat es propagarà a altres zones de la Península, si bé l'impacte al Mediterrani i a Canàries serà molt menys sever en un primer moment. A la major part del centre i nord del país, s'esperen pluges de moderades a intenses.

| Youtube: El Tiempo con JR

Amb la persistència de ratxes de vent que podrien superar, en diversos punts, els 100 km/h. Aquesta situació convertirà la primera meitat de la setmana en un autèntic desafiament per a aquells que es desplacin per la carretera o resideixin a les àrees exposades a vendavals.

El dimarts 28 tindrà un matís extra pel que fa a la cota de neu. Segons pronostica Jorge Rey, hi haurà un lleuger descens en les altituds on es podran veure flocs. Per la qual cosa ciutats d'interior com Àvila o Segòvia tenen paperetes de rebre nevades.

Tot i que no es preveu un episodi històric. Molts municipis que amb prou feines han vist caure alguna cosa de neu aquest hivern podrien sorprendre's amb paisatges més blancs de l'habitual.

L'arribada del perill

No obstant això, el veritable plat fort arribarà el dimecres 29, quan es doni l'entrada d'una nova borrasca. Aquí és on, segons el pronòstic, la ciclogènesi podria repetir-se amb força, desembocant en un context molt advers per a bona part de la Península.

🔴AVISO ESPECIAL FIN ENERO: Muy Fuerte Viento; Nevadas, Tormentas ⛈️🤐⛈️ [2ª CICLOGÉNESIS EXPLOSIVA]

El vent, que ja venia mostrant la seva cara més agressiva, podria assolir o superar els 130 km/h a les zones de muntanya del Cantàbric. Això, a més, vindria acompanyat d'un descens addicional de temperatures, facilitant l'arribada d'un temporal hivernal d'especial duresa.

La imatge compartida pel mateix Rey reflecteix les intenses bandes de precipitació que avançarien des de l'Atlàntic cap a tota la meitat nord. Amb ruixats de certa entitat fins i tot en sectors més mediterranis. El major focus d'atenció continua sent, de totes maneres, el perill d'un fort vent huracanat, capaç de provocar danys materials i complicacions a la xarxa viària i ferroviària.

| Andrew1Norton, Getty Images

Davant aquest panorama, el consell general és mantenir-se atent als diferents butlletins oficials, tant de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) com dels serveis d'emergències regionals.

Preparar l'habitatge davant el vent, reduir desplaçaments innecessaris i revisar l'estat de teulades o arbres propers seran mesures prudents. Per a aquells que requereixin viatjar, es suggereix consultar amb bastant antelació l'estat de les carreteres i vies fèrries.

Amb tot això, el mes de gener culmina amb un autèntic cop d'efecte meteorològic. Jorge Rey insisteix que no es tracta d'un episodi aïllat, sinó del començament d'un breu període en què la meteorologia extrema serà la protagonista. Si les previsions es compleixen, convindrà mantenir-se alerta i adoptar les diverses precaucions per evitar ensurts davant aquest terrible avís que promet afectar bona part del territori nacional.