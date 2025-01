La Gran Pel·lícula de TV3 del 24 de gener: Una comèdia romàntica amb toc polític

La programació nocturna de TV3 és sempre la mateixa. L'agenda dels matins, migdies i tardes sempre és la mateixa, però la Corpo fa temps que va decidir separar el prime time segons els dies de la setmana. D'aquesta manera, els espectadors de la Televisió de Catalunya poden començar la setmana amb 'El Foraster' de Quim Masferrer, que s'emet els dilluns.

Els dimarts la programació continua amb 'Sense Ficció', que segurament és el producte més fluix de la setmana. És un espai de documentals, normalment amb un missatge woke, que pretén explicar alguna desgràcia en la nostra societat. Els dimecres la setmana avança amb el 'Joc de Cartes', presentat pel xef Marc Ribas. Els participants es claven els ganivets amb l'objectiu de guanyar un diploma i 5.000 euros.

| TV3

El dijous, arriba un dels millors plats de la setmana. 'Polònia', que porta vint anys en antena. L'espai d'humor i sàtira política dirigit per Toni Soler interpreta polítics catalans i espanyols i els ridiculitza mostrant les seves contradiccions i les seves promeses incomplertes.

El divendres no té producte propi. TV3 opta per una pel·lícula doblada al català. També és un dels dies amb poca audiència comparat amb el dimarts. El dissabte toca a 'Col·lapse' de Ricard Ustrell i el diumenge té lloc un altre documental històric, el '30 minuts'.

Pel·lícula del divendres 24 de gener

Avui us volem parlar de la pel·lícula triada per al divendres 24 de gener. "Long Shot", titulada a Catalunya com "Gairebé impossible", és una comèdia romàntica nord-americana estrenada el 2019 i amb un missatge polític. La pel·lícula té una durada de 125 minuts i va ser dirigida per Jonathan Levine.

| Instagram

La trama segueix a Fred Flarsky (Seth Rogen), un periodista talentós i amb un esperit lliure que sol ficar-se en problemes. D'altra banda, Charlotte Field (Charlize Theron) és una de les dones més influents del món: intel·ligent, sofisticada i una diplomàtica amb talent per a gairebé tot. Encara que semblen no tenir res en comú, Charlotte va ser la mainadera i el primer amor de Fred en la seva joventut.

Després d'un retrobament inesperat, Charlotte, que s'està preparant per postular-se a la presidència, decideix contractar Fred com el seu redactor de discursos, cosa que desencadena una sèrie d'esdeveniments còmics i romàntics.