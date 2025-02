Jordi Roca assenyala a Karlos Arguiñano: 'És el cuiner més...'

En una recent aparició al programa "La Revuelta", el reconegut pastisser Jordi Roca, del prestigiós restaurant El Celler de Can Roca, va compartir una amena conversa amb David Broncano. I va deixar diversos moments destacats, així com també algun que altre detall secret del món del famoseig en la pastisseria.

Jordi Roca va sorprendre l'equip de "La Revuelta" en presentar un postre únic: un bombo comestible dissenyat especialment per al programa. David Broncano no va poder contenir el seu entusiasme, qualificant el detall com "un dels millors regals" que han rebut. Aquest gest va trencar el gel i va donar pas a una xerrada plena d'humor i reflexions sobre la gastronomia i la vida personal del xef.

| RTVE

La distonia cervical: una lluita constant

Durant l'entrevista, Roca va abordar la seva batalla contra la distonia cervical, una malaltia neurològica que afecta la musculatura del coll i les cordes vocals. Aquesta condició li ha dificultat la parla i la postura durant anys. Amb el seu característic sentit de l'humor, va compartir que ha hagut de "tornar a aprendre a parlar alhora que la meva filla de 4 anys", mostrant una actitud resilient davant l'adversitat.

Qui és el xef més ric d'Espanya?

La conversa va prendre un gir interessant quan Broncano va preguntar sobre qui és el cuiner espanyol que més diners ha guanyat en la història. Després d'una breu reflexió, Roca va assenyalar Karlos Arguiñano com el principal candidat, destacant la seva habilitat per diversificar els seus ingressos més enllà de la cuina. "Arguiñano és el que s'emporta la palma, segur. Escola, productora, llibres cada any...", va comentar Roca, emfatitzant les múltiples facetes del xef basc.

A més, va esmentar els jutges de "MasterChef" —Jordi Cruz, Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera— com altres cuiners amb considerables guanys. Fins i tot, es va referir a Alberto Chicote, afirmant que també està "per aquí, per aquí, per aquí" en termes de riquesa.

Les finances personals de Jordi Roca

En un to jocós, Roca va revelar detalls sobre les seves pròpies finances. Va explicar que, encara que El Celler de Can Roca és un restaurant de renom mundial, els guanys es reinverteixen constantment en el negoci, que ocupa 300 persones. "Tot el que guanyem, ho invertim", va afirmar. Quan se li va preguntar sobre el seu saldo bancari, va respondre entre rialles: "Tinc entre vuit i nou milions... de pessetes", que, al canvi, equival a uns 10.000 euros.

A més de la seva tasca en la pastisseria, Jordi Roca ha incursionat en el món de les fragàncies. Recentment, va llançar "Roca Perfums", una línia de colònies inspirades en els seus postres més emblemàtics. Aquest projecte reflecteix la seva passió per combinar la gastronomia amb altres disciplines sensorials, oferint una experiència olfactiva única que evoca els sabors de les seves creacions culinàries.