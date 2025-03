El gest de Froilán de Marichalar que el va col·locar a la llista negra de Letícia Ortiz

La relació entre Felip Juan Froilán de Marichalar i la seva tia, la reina Letícia, ha estat objecte d'especulació durant anys. No obstant això, recents esdeveniments suggereixen que les tensions familiars han assolit un punt crític, especialment després de certs comentaris despectius cap a Jesús Ortiz, pare de la reina.​

Segons informacions aparegudes en diversos mitjans de premsa rosa, Froilán hauria expressat en cercles íntims el seu menyspreu cap a Jesús Ortiz, destacant el seu origen plebeu i qüestionant el seu lloc en la monarquia. Aquests comentaris, que també es van estendre a l'avi matern de la reina espanyola, Paco, pel seu passat com a taxista, reflecteixen una actitud elitista que recorda a les reserves inicials del rei Joan Carles I respecte al matrimoni del seu fill amb una periodista d'origen humil.​

Aquestes declaracions no només han ferit Letícia, sinó que també han aprofundit la bretxa entre Froilán i la família reial. El jove, conegut pel seu caràcter rebel i la seva vida nocturna, ha estat protagonista de diversos escàndols que han incomodat la Casa Reial. El seu trasllat a Abu Dhabi, presentat inicialment com una oportunitat laboral, sembla haver estat una mesura per allunyar-lo del focus mediàtic i de les controvèrsies que l'envolten.​

Parlen persones properes al nét més díscol dels Borbons

Encara que la Casa Reial no ha emès un comunicat oficial sobre aquests incidents, persones properes a Froilán han manifestat el seu descontentament amb la situació. Una amiga propera va afirmar que el jove considera Letícia responsable del seu "exili" i que no té intenció de reconciliar-se amb ella. "Amb el rei Felip no es parla. Amb Letícia, encara menys. No la vol ni veure", va declarar.​

La relació entre Letícia i els seus nebots, especialment amb Froilán i Victoria Federica, ha estat tensa des de fa temps. La reina sempre ha mantingut una distància prudent, possiblement a causa de les diferències en estils de vida i a les controvèrsies que han envoltat els fills de la infanta Elena.​

Aquest distanciament s'ha fet evident en esdeveniments públics, on la interacció entre Letícia i els seus nebots és mínima o inexistent. La reina ha optat per mantenir una postura discreta, evitant qualsevol gest que pugui interpretar-se com un acostament o una reconciliació.​

La situació actual planteja interrogants sobre el futur de les relacions familiars dins de la Casa Reial. Hi haurà possibilitat de reconciliació entre Froilán i Letícia? Com afectarà aquesta tensió a la imatge pública de la monarquia espanyola? Només el temps dirà si les ferides poden sanar o si les diferències són insalvables.​