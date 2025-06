Ricard Ustrell ja és passat als dissabtes de TV3: confirmen el nom del seu substitut

A la cadena pública catalana s'hi respira un aire de canvi; les nits dels dissabtes a TV3 estan a punt de viure una transformació significativa. Es tanca una etapa i n'arrenca una altra plena d'expectatives per als seguidors de l'exitós programa Col·lapse

Ricard Ustrell, una de les cares de TV3

Ricard Ustrell ha estat el far del Saturday night català, combinant amb destresa el seu programa a TV3 amb els matins a Catalunya Ràdio. Tanmateix, aquesta pressió acumulada —cada dia al micròfon i els divendres gravant per a la tele— ha forçat una decisió que molts ja intuïen: més qualitat de vida i nous reptes al capdavant d'El Matí

Un secret a crits

La notícia es va fer pública l'1 de juny de 2025, quan Ustrell va anunciar a Col·lapse, juntament amb Àngel Llàcer, que farà un pas al costat. Va reconèixer que el ritme era insostenible i que el seu compromís amb la ràdio exigia la seva dedicació completa

| TV3, RAC1, jemastock

Aquell mateix dia, la cadena va confirmar que l'última emissió amb Ustrell serà el 19 de juliol, després de gairebé tres temporades en antena a es.ara.cat. Però TV3 i la productora La Manchester no han deixat passar temps: ja hi ha un clar favorit per rellevar-lo

Una cara coneguda però apartada de TV3 durant molts anys

Segons EN Blau, TV3 i La Manchester han pactat en exclusiva el fitxatge de Jordi González, una figura consagrada a la televisió catalana. González, que va ser rostre de formats emblemàtics com Les 1000 i una, ha rebutjat ofertes de RTVE per consolidar-se en aquest projecte renovat

Durant una entrevista a TardeAR (Telecinco), González va deixar entreveure el seu entusiasme: buscava una cosa “molt xula” i va parlar de la “bona il·luminació” del plató de Col·lapse, cosa que es va interpretar com una picada d'ullet clara al seu futur retorn

Per la seva banda, Ustrell va definir el seu salt com un acte de lleialtat professional: “Si una empresa pública et fa un encàrrec… l'agafo amb la idea de donar-ho tot”. Però ara, la prioritat és la ràdio. “Només em vull dedicar completament a això”. A més, en les seves recents declaracions va recordar la seva família, especialment els seus dos fills petits, com una raó decisiva per deixar la càrrega televisiva

| TV3

De FAQS a Col·lapse

Aquesta no és la primera vegada que Ustrell fa un pas al costat: el 2017, va deixar FAQS, un programa que va continuar amb una altra cara després de la seva sortida a elnacional.cat. En aquesta nova etapa, TV3 afronta diverses opcions: continuar amb el programa i canviar el presentador —ara González— o redissenyar completament la franja

Mentrestant, Àngel Llàcer va ser el primer suplent temporal el passat 31 de maig, quan Ustrell va viatjar en missió institucional amb Salvador Illa al Japó i Corea del Sud. Aquella “cadira calenta” ja va donar pistes sobre els plans de transició

Per què Jordi González?

El perfil de González encaixa per la seva veterania, la bona química amb Ustrell i la seva experiència amb formats amb fort impacte televisiu. Ha rebutjat propostes d'altres mitjans per tornar a TV3 amb un programa que ell considera “anell al dit”

| ACN

TV3 es prepara per a una nova etapa a les nits de cap de setmana. Amb Ricard Ustrell centrat en la seva fortalesa radiofònica i familiar, i Jordi González a punt de signar, el relleu promet mantenir el to de qualitat a Col·lapse, sense trencar amb la seva essència