Els 'problemes' de Gavi i Fermín amb els festucs

La relació entre Gavi i Fermín, jugadors del FC Barcelona, va més enllà del camp de futbol. Tots dos joves talents de l'equip comparteixen una gran amistat, que ha quedat reflectida moltes vegades dins i fora del terreny de joc. Aquesta connexió s'ha enfortit a les concentracions, els entrenaments, i fins i tot a les xerrades que tots dos protagonitzen a la nova plataforma de contingut del Barça, Barça One.

A través d'aquesta iniciativa, els aficionats han pogut conèixer una mica més sobre la vida i les anècdotes personals dels seus jugadors favorits, incloent-hi la divertida faceta lingüística de tots dos. Fermín, que estudia Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la prestigiosa Blanquerna de Catalunya, destaca per la seva habilitat amb el català. Després de diversos anys residint a Catalunya, ha arribat a parlar-ho amb gran fluïdesa, cosa que ha sorprès tant seguidors com els seus companys.

Patri Guijarro, jugadora del Barça i nascuda a Mallorca, és una de les que més lloen el talent de Fermín per al català, afirmant que fins i tot ho parla millor que ella. En una recent tertúlia emesa al Barça One, aquesta habilitat de Fermín va ser posada a prova. El que va acabar en una escena divertida protagonitzada per ell i el seu company Gavi en intentar traduir una paraula aparentment inofensiva: “pistacho”.

El còmic moment

Durant el programa especial a Barça One, en què es van abordar alguns diferents temes com la renovació de Fermín i el retorn de Gavi després d'una lesió. La presentadora va aprofitar l'oportunitat per fer una prova de català amb tots dos jugadors.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

En un ambient relaxat i distès, va comentar que hi ha paraules en català que resulten especialment difícils de pronunciar. O traduir per als que no són parlants nadius, i “pistacho” va ser l'exemple escollit.

La resposta de Fermín, sempre disposat a participar-hi, va ser ràpida i lògica: “Pistacho, amb tx?”, va contestar amb l'esperança d'encertar. Mentrestant, Gavi, sempre amb bon humor, es va atrevir a intentar-ho dient “pistatxu”. El que va provocar les rialles de tots els presents, inclosa Patri Guijarro, que no es va poder contenir en veure els intents dels dos companys.

Alejandro Balde, un altre dels presents, va optar per no arriscar-se i va decidir no participar en el curiós intent de traducció, pressentint que la paraula era un parany lingüístic. Finalment, la presentadora va revelar el terme correcte en català: festuc.

La sorpresa va ser evident a la cara de Fermín i Gavi, que, després de diversos intents, no havien imaginat que el veritable terme fos tan diferent de l'original en l'idioma castellà. Fermín, divertit i amb una actitud humil, va admetre amb un gest que, efectivament, havia estat una paraula difícil.

L'escena va fer riure no només entre els jugadors presents, sinó també entre els aficionats que van veure el programa. La dificultat per traduir paraules com “pistacho” posa en relleu els desafiaments que enfronten molts jugadors no catalanoparlants en intentar adaptar-se a un idioma tan particular com és el català.

Tot i això, aquest tipus d'anècdotes mostren la bona voluntat dels jugadors per integrar-se a la cultura catalana. Alhora, serveixen com a moments d'entreteniment i proximitat amb els seguidors.