Los 'problemas' de Gavi y Fermín con los pistachos

La relación entre Gavi y Fermín, jugadores del FC Barcelona, va más allá del campo de fútbol. Ambos jóvenes talentos del equipo comparten una gran amistad, que ha quedado reflejada en múltiples ocasiones dentro y fuera del terreno de juego. Esta conexión se ha fortalecido en las concentraciones, los entrenamientos, e incluso en las charlas que ambos protagonizan en la nueva plataforma de contenido del Barça, Barça One.

A través de esta iniciativa, los aficionados han podido conocer un poco más sobre la vida y las anécdotas personales de sus jugadores favoritos, incluyendo la divertida faceta lingüística de ambos. Fermín, quien estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la prestigiosa Blanquerna de Catalunya, destaca por su habilidad con el catalán. Tras varios años residiendo en Catalunya, ha llegado a hablarlo con gran fluidez, lo que ha sorprendido tanto a seguidores como a sus compañeros.

Patri Guijarro, jugadora del Barça y nacida en Mallorca, es una de las que más alaban el talento de Fermín para el catalán, afirmando que incluso lo habla mejor que ella. En una reciente tertulia emitida en Barça One, esta habilidad de Fermín fue puesta a prueba. Lo que acabó en una escena divertida protagonizada por él y su compañero Gavi al intentar traducir una palabra aparentemente inofensiva: “pistacho”.

El cómico momento

Durante el programa especial en Barça One, en el que se abordaron algunos diferentes temas como la renovación de Fermín y el retorno de Gavi tras una lesión. La presentadora aprovechó la oportunidad para hacer una prueba de catalán con ambos jugadores.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

En un ambiente relajado y distendido, comentó que existen palabras en catalán que resultan especialmente difíciles de pronunciar. O traducir para quienes no son hablantes nativos, y “pistacho” fue el ejemplo elegido.

La respuesta de Fermín, siempre dispuesto a participar, fue rápida y lógica: “¿Pistacho, con 'tx?”, contestó con la esperanza de acertar. Mientras tanto, Gavi, siempre con buen humor, se atrevió a intentarlo diciendo “pistatxu”. Lo que provocó las risas de todos los presentes, incluida Patri Guijarro, quien no pudo contenerse al ver los intentos de ambos compañeros.

Alejandro Balde, otro de los presentes, optó por no arriesgarse y decidió no participar en el curioso intento de traducción, presintiendo que la palabra era una trampa lingüística. Finalmente, la presentadora reveló el término correcto en catalán: “festuc”.

La sorpresa fue evidente en el rostro de Fermín y Gavi, quienes, tras varios intentos, no habían imaginado que el verdadero término fuera tan distinto al original en el idioma castellano. Fermín, divertido y con una actitud humilde, admitió con un gesto que, efectivamente, había sido una palabra difícil.

La escena generó risas no solo entre los jugadores presentes, sino también entre los aficionados que vieron el programa. La dificultad para traducir palabras como “pistacho” pone de relieve los desafíos que enfrentan muchos jugadores no catalanohablantes al intentar adaptarse a un idioma tan particular como es el catalán.

Sin embargo, este tipo de anécdotas muestran la buena voluntad de los jugadores para integrarse en la cultura catalana. A la vez que sirven como momentos de entretenimiento y cercanía con los seguidores.