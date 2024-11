Beth Rodergas lluint la samarreta del Barça al seu concert a Madrid

És sens dubte un gran moment per lluir els colors blaugrana si sou del FC Barcelona. Després d'uns anys marcats per les males decisions a la directiva i al camp, sembla que per fi el conjunt català torna a veure 'la llum al final del túnel'. L'arribada d'Hansi Flick al costat del pas endavant de diversos jugadors ha fet que l'equip actualment sigui imparable, i encadeni una ratxa de golejades poques vegades vista abans.

L'última gran golejada va tenir lloc ja fa dues setmanes al Nuevo Santiago Bernabéu, on després d'uns primers 45 minuts marcats per la igualtat, el Barça va acabar guanyant 0-4. Amb gols de Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha, l'equip blaugrana va tornar a conquerir la capital blanca. Una capital espanyola en què no només hi va ser el FC Barcelona, ja que també vam poder veure la cantant catalana Beth Rodergas, qui hi va fer un concert.

A Madrid per la gira

Com a part de la seva gira del seu disc 'Dime', Beth Rodergas va estar el 26 d'octubre passat a Madrid per cantar alguns dels seus temes més reconeguts i els seus nous 'singles'. La catalana, però, va tenir la mala sort que el concert coincidia amb el Clàssic entre el Reial Madrid i el FC Barcelona. Curiosament la trobada va tenir lloc a la mateixa ciutat on estava fent el seu concert, per la qual cosa va aprofitar l'ocasió per lluir la seva samarreta blaugrana amb magnificència.

En una publicació a través de les xarxes socials, concretament Instagram, la dona va pujar diferents fotografies del concert. Els mateixos estaven acompanyats del text "Quina nit, Madrid", destacant tant el seu concert com el partit que va guanyar el Barça per 0 gols a 4. A part del seu 'performance' a l'escenari, a les fotos que va pujar també la podem veure amb l'equipació del Barça celebrant la contundent victòria del seu estimat equip.

Beth Rodergas ha demostrat moltes vegades el seu amor pel FC Barcelona. La cantant catalana ha estat una seguidora fidel del club des de fa anys, i no dubta a expressar el seu suport als colors blaugrana tant a entrevistes com a xarxes socials.

La seva connexió amb el Barça va més enllà del futbolístic. Ja que també s'ha mostrat compromesa amb els valors d'identitat i cultura catalana que el club representa, cosa que és important per a molts aficionats a Catalunya. El seu entusiasme es fa notar especialment en els moments crucials de la temporada, on sol compartir les seves emocions amb altres fanàtics culers.

Beth ha arribat fins i tot a assistir a partits importants, mostrant el suport incondicional als jugadors i vivint l'experiència des de les grades i des de la gespa del Camp Nou. La cantant no és només una seguidora més; la seva connexió amb l'equip ha estat pública i evident en nombrosos esdeveniments en què ha participat, representant també el seu orgull català.