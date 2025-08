El príncep Harry torna a carregar contra el seu pare i es filtra tot

La guerra al si de la família reial britànica, lluny d'apaivagar-se, escriu un nou i amarg capítol. Quan semblava que les aigües no podien estar més remogudes, informacions recents provinents del cercle més íntim del Príncep Harry tornen a posar el focus en la fractura, aparentment insalvable, amb el seu pare, el Rei Carles III.

La saga dels Windsor, que combina el deure institucional amb el drama familiar més cru, ens demostra un cop més que ni els murs de Buckingham ni la distància de l'oceà Atlàntic són capaços de contenir el ressentiment.

Una distància que van imposar per voluntat pròpia Meghan Markle i el Príncep Harry. Com hem explicat recentment, la Reina Isabel II va deixar la porta oberta a un retorn, una promesa que Carles III no vol complir.

L'allunyament, que es va fer públic i notori després de l'explosiva entrevista amb Oprah Winfrey i es va consolidar amb la publicació de les memòries del príncep, "Spare", sembla haver entrat en una fase d'enquistament. Les esperances d'una reconciliació, que han tornat a renéixer pels recents problemes de salut que han afectat tant el monarca com Kate Middleton, s'han esvaït completament, deixant pas a una hostilitat que ara es manifesta en privat, però amb la mateixa contundència.

"Traïdor": la dura acusació en la intimitat

Segons s'ha filtrat a través de fonts properes al Duc de Sussex citades per diversos mitjans britànics, el Príncep Harry no es mossega la llengua quan parla del seu pare en la intimitat del seu cercle d'amics a Califòrnia. Les informacions apunten que, en un ambient relaxat, el fill menor de Diana de Gal·les s'esplaia sense embuts, arribant a qualificar el Rei Carles III de "traïdor".

Aquesta duríssima acusació no seria un exabrupte aïllat, sinó el reflex d'un rancor profund i acumulat. El punt d'inflexió que hauria fonamentat aquest sentiment de traïció va ser la negativa de la Casa Reial i del govern britànic a garantir-li un dispositiu de seguretat oficial durant les seves visites al Regne Unit.

Harry considera que el seu pare li va girar l'esquena en un moment crucial, anteposant les normes institucionals a la protecció de la seva pròpia sang, una decisió que el duc interpreta com l'abandonament definitiu.

Carles III no respon

Mentre aquestes declaracions explosives circulen pels tabloides, la resposta oficial de Buckingham Palace és la de sempre: un silenci sepulcral. L'estratègia de "mai queixar-se, mai explicar" es manté com l'escut de la monarquia davant les polèmiques.

Tanmateix, aquest mutisme contrasta amb el constant degoteig d'informacions que emanen de "fonts de palau" o "amics propers", alimentant una guerra mediàtica que es lliura en dos fronts.

D'una banda, Harry, des dels Estats Units, sembla haver perdut la por a les conseqüències de les seves paraules, sigui a través d'entrevistes, documentals o, com en aquest cas, filtracions del seu entorn. De l'altra, la Corona es defensa projectant una imatge d'unitat i continuïtat, com es va veure recentment en actes oficials on l'absència dels Sussex va ser tan notòria com el missatge implícit que s'enviava.

L'escletxa ja no és només geogràfica, sinó fonamentalment emocional i, sobretot, de confiança. Com assenyalen alguns experts en la casa reial, com es pot bastir un pont si una de les parts aireja cada conversa privada?