El casament que va acabar amb la relació entre Kate Middleton i Meghan Markle

Durant anys, la relació entre Kate Middleton i Meghan Markle ha estat l'epicentre d'un huracà mediàtic. El que va començar com la il·lusionant imatge dels "Quatre Fantàstics" al costat dels seus marits, els prínceps Guillem i Harry, ben aviat es va convertir en un relat de mirades fredes, silencis incòmodes i un distanciament que traspassava els murs del palau.

S'ha especulat molt sobre l'origen d'aquesta fractura, però ara, fonts properes al Palau de Kensington han aportat llum sobre l'incident que va marcar un abans i un després en la seva història, confirmant que la tensió va esclatar en el moment més inesperat: els dies previs a un casament de somni.

Crònica d'un desencontre anunciat

Abans que esclatés la tempesta, ja hi havia senyals que la sintonia entre ambdues no era perfecta. La mateixa Meghan Markle, en la seva sonada entrevista amb Oprah Winfrey, va descriure la seva primera trobada amb Kate com "una mica incòmoda".

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

La formalitat de l'aleshores duquessa de Cambridge xocava amb l'espontaneïtat de l'actriu nord-americana. No era un acte d'hostilitat, sinó el primer indici que dos mons molt diferents estaven destinats a col·lidir sota l'estricte protocol de la monarquia britànica.

Mentre Kate havia passat una dècada preparant-se per al seu rol com a futura reina consort, entenent cada matís de la vida institucional, Meghan va arribar amb la frescor i la mentalitat d'una estrella de Hollywood, acostumada a una comunicació més directa i emocional. Aquesta diferència fonamental en els seus estils de vida i personalitats va assentar les bases d'una relació cordial, però distant, on la veritable amistat mai va arribar a florir.

El dia que tot va saltar pels aires: la baralla pel vestit

El punt d'inflexió, el moment en què les esquerdes es van convertir en un abisme, va tenir lloc al maig de 2018, només uns dies abans del casament de Meghan i Harry. L'escenari va ser la prova dels vestits de les dames d'honor, entre les quals hi havia la petita princesa Charlotte. Segons ha transcendit per diverses fonts, una discussió sobre l'ajust del vestit de la nena va provocar un enfrontament carregat de tensió entre les dues cunyades.

| XCatalunya, redes

Les versions sobre qui va fer plorar a qui han alimentat la polèmica des de llavors. Inicialment, la premsa britànica va assegurar que Meghan havia fet plorar Kate. Tanmateix, la duquessa de Sussex va explicar una història molt diferent a la televisió, afirmant que va ser ella qui va acabar plorant desconsoladament després del tens desacord.

Segons el seu relat, Kate es va disculpar més tard enviant-li un ram de flors, un gest que, tot i que va ser acceptat, no va poder reparar el dany ja causat. Aquell xoc, carregat d'estrès prenupcial i emocions a flor de pell, va ser la gota que va fer vessar el got.

Declaracions oficials i el pes del silenci

Tot i que mai no hi ha hagut un comunicat oficial del palau sobre aquest incident específic, el llenguatge no verbal i les escasses interaccions públiques posteriors van parlar per si soles. La relació entre els seus marits, els prínceps Guillem i Harry, també es deteriorava a passos de gegant, afegint una capa extra de complexitat al vincle entre elles. L'enemistat dels germans feia pràcticament impossible qualsevol tipus de reconciliació entre les seves esposes.

| YouTube

Des del trasllat dels Sussex a Califòrnia, el contacte ha estat pràcticament nul. Els esdeveniments familiars, com el funeral de la reina Isabel II, es van convertir en un aparador del seu distanciament, amb cada gest i cada mirada analitzats al mil·límetre per la premsa mundial.

L'absència de proximitat era evident, confirmant que la bretxa que es va obrir en aquella prova de vestuari s'havia fet insalvable amb el temps, la distància i les acusacions públiques. La història que podia haver estat i no va ser, la de dues germanes polítiques unides a la reialesa, va quedar sepultada per un vestit, unes llàgrimes i un xoc de personalitats impossible de reconciliar.