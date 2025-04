El Príncep Harry rep una greu acusació

El príncep Harry, conegut per la seva dedicació a causes benèfiques, es troba en l'ull de l'huracà després de ser acusat de "assetjament i intimidació a gran escala" per Sophie Chandauka, presidenta de Sentebale, l'organització que ell mateix va cofundar el 2006 per donar suport a nens afectats pel VIH a l'Àfrica.

El que va passar

La controvèrsia va esclatar quan Harry i el príncep Seeiso de Lesotho, cofundadors de Sentebale, van anunciar la seva renúncia com a patrons de l'organització. Aquesta decisió es va produir enmig de disputes internes amb Chandauka, qui va assumir la presidència el 2023. Segons informes, les tensions van sorgir a causa de diferències en la direcció i gestió de la fundació, especialment en relació amb la modernització i diversificació de les fonts d'ingressos.

Chandauka ha afirmat que el duc de Sussex va autoritzar la divulgació d'informació perjudicial sense informar-la a ella ni a la resta de l'equip directiu, el que, segons ella, constitueix un exemple d'"assetjament i intimidació a gran escala". A més, sosté que Harry va intentar forçar la seva sortida de l'organització mitjançant tàctiques de pressió i desprestigi.

Declaracions oficials i reaccions

Fonts properes als antics fideïcomissaris i al príncep Harry han qualificat les acusacions de Chandauka com a infundades, descrivint-les com una "maniobra publicitària". Per la seva banda, Harry i el príncep Seeiso van expressar el seu pesar per la ruptura, assenyalant que la relació amb la presidenta s'havia tornat "insostenible".

La Charity Commission del Regne Unit ha iniciat una investigació sobre la governança de Sentebale per avaluar les accions reguladores apropiades. Mentrestant, Chandauka ha presentat una demanda al Tribunal Superior contra l'organització, al·legant mala gestió i abús de poder.

Aquest conflicte ha posat en dubte la reputació del príncep Harry en l'àmbit filantròpic i ha generat un debat sobre les dinàmiques internes de les organitzacions benèfiques liderades per figures públiques. La comunitat internacional segueix de prop el desenvolupament d'aquesta disputa, esperant que es resolgui de manera que permeti a Sentebale continuar amb la seva missió de donar suport als nens vulnerables a l'Àfrica.

La situació planteja interrogants sobre el futur de la fundació i l'impacte que aquestes disputes internes poden tenir en la seva tasca humanitària. Podrà Sentebale superar aquesta crisi i reprendre el seu enfocament en ajudar a aquells que més ho necessiten? Afectarà aquesta acusació a la positiva reputació mediàtica que s'ha guanyat el Príncep Harry en els últims anys? Veurem.