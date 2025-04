L'emotiu missatge de Núria Gago a Mariona Ribas, Isabel a 'Com si fos ahir'

En el vibrant món de la faràndula espanyola, poques amistats han resistit la prova del temps i els focus com la de Núria Gago i Mariona Ribas. Aquestes dues talentoses actrius catalanes han compartit més de dues dècades de complicitat, recolzant-se mútuament en cada pas de les seves respectives carreres i vides personals.​

Un vincle forjat als escenaris

Núria i Mariona es van conèixer als inicis de les seves trajectòries artístiques, creant una connexió que ha perdurat al llarg dels anys. Ambdues han participat en diversos projectes televisius i teatrals, consolidant-se com a figures destacades en la indústria de l'entreteniment a Espanya.​

Celebracions que enforteixen llaços

El passat 18 de març, Núria Gago va celebrar el seu 45 aniversari envoltada d'amics i éssers estimats. L'actriu va compartir a les seves xarxes socials imatges de la doble celebració, on se la veu bufant espelmes i gaudint de la companyia d'amigues com Mariona Ribas, Betsy Túrnez i Olalla Moreno. En una de les seves publicacions, Núria va expressar: "Avui he bufat dues vegades les espelmes i he inaugurat les meves 45 primaveres. Gràcies a tots pels bons desitjos i pels amors, per les visites i per les flors. Així és encara més meravellós.

| TV3

Aquesta mostra d'afecte no és un fet aïllat. El novembre de 2018, Núria va ser una de les convidades destacades al casament de Mariona Ribas. En aquella ocasió, Núria va compartir una emotiva fotografia al costat de la núvia, acompanyada d'un missatge que reflectia la profunditat de la seva amistat: "Crec que d'alguna manera ens casem amb els nostres amics perquè sense que ningú ho pregunti davant d'uns testimonis, quan trobem aquestes persones que són casa, de forma innata jurem protegir-los en la salut i en la malaltia, la riquesa i en la pobresa tots els dies de la nostra vida".​

Reaccions a les xarxes socials

L'amistat entre Núria i Mariona ha estat objecte d'admiració en el món de l'espectacle. Companys de professió i seguidors han elogiat en múltiples ocasions l'autenticitat i fortalesa del seu vincle. En entrevistes, ambdues han destacat la importància d'envoltar-se de persones que aportin positivitat i suport en una indústria tan competitiva.​

La relació entre aquestes dues actrius és un testimoni de com la veritable amistat pot florir fins i tot sota els focus de la fama. La seva connexió va més enllà de les càmeres i els escenaris, demostrant que, al cor de la faràndula, també hi ha espai per a relacions boniques d'amistat.