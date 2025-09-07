La informació que amaga Buckingham sobre el rei Carles et posarà la pell de gallina

El cap de setmana passat, el rei Carles III va ser vist caminant amb dificultat a la seva finca de Norfolk, recolzat en el seu inseparable bastó i amb un posat cansat. Les imatges van despertar la preocupació sobre la seva salut, sobretot perquè Buckingham continua guardant silenci sobre la recuperació del monarca pel càncer que pateix.
Tanmateix, el que més interès ha generat no ha estat la fotografia en si, sinó la informació que circula en mitjans britànics sobre els mètodes personals que el monarca fa servir. Fins a quin punt són certes aquests testimonis i què signifiquen per al futur de la monarquia?
El secret de Buckingham sobre la lluita del rei Carles contra el càncer
Des que a començaments de 2024 es va fer públic el diagnòstic de càncer del rei Carles, la comunicació oficial del palau ha estat mínima. Gairebé no s'han compartit comunicats sobre tractaments mèdics, però mai detalls de la seva evolució real. Aquesta manca de transparència ha alimentat rumors i especulacions a la premsa internacional.
No és la primera vegada que un membre de la Família Reial britànica travessa moments de malaltia envoltats de discreció. La reina Isabel II, per exemple, va mantenir en secret molts aspectes de les seves afeccions fins als seus últims dies el 2022. En el cas de Carles III, la diferència és que es tracta d'un monarca actiu i, per tant, qualsevol signe de fragilitat es percep amb gran inquietud.
La residència de Sandringham, adquirida per la família reial el 1862, ha estat el refugi escollit per Carles aquests mesos. Allà, envoltat de jardins històrics i de la reina Camila, intenta suportar els efectes del tractament. Però ara, un mitjà nord-americà ha donat un gir inesperat a la percepció de la seva recuperació.
El que Buckingham mantenia en reserva va sortir a la llum gràcies a un reportatge de Radar Online, que va citar fonts properes al monarca. Segons aquestes veus, Carles estaria recorrent a mètodes poc convencionals per suportar el dolor i el cansament derivats de la seva malaltia.
"Faig tot el que puc", van ser les paraules entretallades del rei Carles fa uns dies durant un passeig a Norfolk. Ho va dir mentre es recolzava amb fermesa en el seu bastó, un gest que ha passat de ser protocol a necessitat. Segons el mitjà citat, aquesta frase resumeix la determinació d'un sobirà que estaria intentant resistir tot i sentir-se fràgil.
Les fonts consultades van assegurar que el monarca "lluitava una batalla perduda" contra el càncer. Una d'elles va ser encara més dura: "Carles té 76 anys i ara està molt fràgil. Sap que s'acosta el final", asseguren al mitjà britànic.
Aquest testimoni ha posat al centre del debat no només l'estat de salut de Carles III, sinó també la manera com la Casa Reial gestiona la informació. En les últimes fotografies difoses pel Palau, preses al Jardí Topiari de Sandringham, el monarca apareix serè i envoltat de natura. Tanmateix, aquestes imatges contrasten amb les descripcions del seu entorn privat.
Els remeis naturals que utilitza el rei Carles per suportar el càncer
El bastó ha estat present a la vida pública de Carles des de fa anys. De vegades, com al Royal Windsor Horse Show o al Chelsea Flower Show, el va utilitzar com un complement protocol·lari. Avui, però, aquest objecte té un altre significat: és una eina imprescindible per caminar amb dignitat tot i el debilitament físic.
A més, segons Radar Online, el whisky s'ha convertit en un aliat inesperat. No es tracta d'un caprici festiu, sinó d'una manera d'adormir les molèsties. Una font va assegurar que els darrers mesos el consum d'alcohol hauria augmentat com a conseqüència directa del dolor.
"Ara s'arrossega amb un bastó i li dona a l'ampolla, en particular al whisky, per adormir el dolor i la desesperació que sent. És un final trist per a ell, però com no deixa de repetir a tothom, està fent tot el possible per mantenir la compostura", assegura una font al mitjà.
Un altre dels aspectes més sorprenents revelats és la suposada relació de Carles amb el cànnabis. El mitjà nord-americà va assegurar que estaria cultivant discretament aquesta planta a Sandringham, amb l'objectiu d'aprofitar-ne les propietats medicinals.
"Carles sempre ha tingut una mentalitat oberta als remeis naturals. Està cuidant una petita collita de cànnabis, amb l'esperança que les seves propietats medicinals alleugin el seu dolor sense causar escàndol", va indicar una font consultada.
El silenci de Buckingham contrasta amb les revelacions sobre els hàbits personals del rei Carles en la seva lluita contra el càncer. Entre el bastó, el whisky i el cànnabis, la figura del monarca reflecteix tant fragilitat com resistència. El que queda per veure és si aquesta etapa marcarà un canvi en la comunicació de Buckingham o si el misteri seguirà envoltant la recuperació del monarca.