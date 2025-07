La Corona britànica, obligada a prendre una decisió amb el príncep George: important

La Família Reial britànica ha viscut aquesta setmana un esdeveniment molt especial amb el príncep George com a protagonista. El fill gran del príncep Guillem i Kate Middleton ha fet dotze anys, una edat simbòlica que marca un abans i un després en el seu rol dins la institució. Tanmateix, no ha estat només una celebració familiar, sinó l'inici d'una nova etapa regida per un protocol molt estricte de la Corona.

George, cada cop més exposat a la vida pública, comença a assumir el pes de ser el futur rei d'Anglaterra. En els darrers dies, ha sortit a la llum una informació sobre una norma imposada per la institució que té un important rerefons de seguretat. Per què ha estat tan comentada aquesta decisió al Regne Unit?

El príncep George ha de complir la norma de no viatjar amb Guillem en viatges oficials

Des del seu naixement, el príncep George ha estat una figura molt esperada pels britànics i els mitjans internacionals. La seva arribada va suposar una alenada d'aire fresc per a una monarquia en plena transformació. Amb els seus dotze anys acabats de fer, el primogènit dels ducs de Gal·les comença a prendre protagonisme en actes oficials, en el seu futur acadèmic i en el protocol.

A partir d'ara, la Corona britànica ha activat una norma històrica que impedeix al príncep George viatjar amb el seu pare en desplaçaments oficials. Aquesta decisió, encara que pugui semblar freda o fins i tot dràstica, respon a un principi bàsic de protecció dinàstica: preservar la línia de successió davant qualsevol imprevist. Tant si és en avió, tren o cotxe, pare i fill ho han de fer per separat a partir dels dotze anys.

La mesura no és nova als Windsor, ja que també es va aplicar en el seu dia entre el rei Carles III i el seu fill Guillem. L'objectiu és clar: evitar que una possible tragèdia alteri l'ordre successori del tron britànic. Cal aclarir que aquesta norma no regeix en viatges privats, on sí que poden desplaçar-se junts, però sí que és vigent quan es tracta de representacions institucionals.

De moment, cap portaveu oficial ha volgut pronunciar-se sobre aquest assumpte, encara que al Regne Unit ja és vox populi. El fet que es reactivi aquesta norma ha generat diverses reaccions entre la ciutadania.

Molts estan dividits, entre qui la veu com una mesura lògica de precaució i qui considera que respon a una visió excessivament rígida. Però la veritat és que forma part de l'ADN institucional de la Corona britànica.

La reina Isabel II també va respectar aquesta norma amb els seus fills, i ara Guillem i Kate continuen aquesta mateixa línia, demostrant que no hi ha excepcions. De fet, el mateix príncep Guillem ja la compleix quan fa actes en nom de la Corona, desplaçant-se sempre en vehicles separats del seu pare, el rei Carles III.

El rei Felip i la princesa Leonor, un altre exemple de compliment d'aquesta norma dinàstica

Aquest tipus de protocols no és exclusiu del Regne Unit. La Casa Reial espanyola també aplica regles similars per protegir l'estabilitat institucional. De vegades s'ha pogut veure el rei Felip VI viatjant amb la princesa Leonor en esdeveniments familiars o desplaçaments informals.

Tanmateix, pel que fa a compromisos oficials, tots dos es traslladen per separat. Una decisió que respon exactament al mateix raonament que ha aplicat ara la Corona britànica amb George.

Així, el compliment d'aquestes normes demostra que les monarquies europees estan més coordinades del que de vegades es percep. La seguretat dels hereus i la continuïtat de les institucions és una prioritat absoluta que no admet excepcions ni sentimentalismes. I encara que pot semblar una decisió dura per a un nen com el príncep George, forma part de la vida que li ha tocat viure.