Dues fotos dels prínceps Louis i George somrients, amb cabells castany clar i camisa de quadres, posant a l’aire lliure amb vegetació de fons
El príncep George i el príncep Louis tornen al centre del debat públic | Instagram, xcatalunya.cat, @princeandprincessofwales
El príncep George, assenyalat: el rumor sobre el seu germà, el príncep Louis, és cert

La diferència entre els prínceps George i Louis genera debat i atrau l’atenció pública al Regne Unit

per Alba Fabián

El príncep George ha tornat al centre mediàtic per una inesperada comparació amb el seu germà, el príncep Louis. El rumor que circulava des de fa mesos sobre la diferent actitud d'ambdós germans s'ha fet evident en els seus comportaments durant actes oficials. Tot i que tots dos formen part del futur de la monarquia, la percepció pública que desperten és, segons s'ha sabut, molt diferent.

Fa temps que al Regne Unit es comenta que Louis s'ha guanyat el poble de manera especial. El seu comportament espontani, la seva simpatia natural i el seu somriure constant han contrastat notablement amb l'actitud més compadida i formal de George. Aquesta diferència ha estat percebuda no només en actes públics, sinó també en el dia a dia dels petits Windsor, segons han confirmat fonts de l'entorn familiar.

Nen somrient assegut a l’aire lliure amb jersei verd i camisa de quadres en un entorn natural
Louis destaca per la seva naturalitat i carisma | Instagram, @princeandprincessofwales

El petit Louis ha estat considerat el més carismàtic i divertit dels tres germans. El menor dels fills dels prínceps de Gal·les ha mostrat una personalitat més desinhibida, cosa que li ha atorgat una connexió directa amb el poble britànic. Mentrestant, George ha hagut d'assumir des de ben petit una postura molt més seriosa i alineada amb el protocol, a causa del seu rol com a hereu directe del tron.

Personalitats oposades a la Casa Reial: Louis i George sota la mirada pública

Aquesta diferència de caràcter no ha passat desapercebuda per als britànics, que han mostrat una clara predilecció per Louis a les xarxes socials i als mitjans. Han celebrat la seva actitud propera, fins i tot quan ha protagonitzat petites entremaliadures en actes oficials, com durant el Trooping the Colour, on els seus gestos espontanis s'han fet virals. En contrast, George ha estat observat amb una mirada més crítica, per la pressió que implica la seva posició dins la família reial.

El príncep Guillem, Kate Middleton i els seus fills George, Charlotte i Louis vestits de manera elegant somriuen mentre està dreta davant d'un edifici amb columnes.
Els germans es mostren molt diferents en la seva manera d’afrontar el protocol | Europa Press

El futur hereu al tron ha hagut d'aprendre des de ben jove a controlar les seves expressions, seguir les regles de l'etiqueta i representar la institució amb serietat. Louis, en canvi, ha gaudit de més llibertat en no tenir aquesta responsabilitat directa, cosa que li ha permès expressar-se amb naturalitat. Això ha creat una imatge pública molt diferent entre els dos germans, la qual cosa ha alimentat encara més els rumors sobre la seva relació i el seu rol dins la família.

L'espontaneïtat de Louis davant el protocol de George

Tot i això, els ducs de Cambridge han intentat mantenir la normalitat en la criança dels seus fills, sense fer distincions marcades entre ells. Tanmateix, el pes del títol i l'alta expectativa pública han recaigut amb més força sobre el príncep George, que ha estat preparat per regnar des que era petit. Louis, per la seva banda, ha continuat sent el 'príncep rebel', una etiqueta que el poble ha acollit amb simpatia.

Els prínceps George, Louis i Charlotte vestits de manera formal estan asseguts en un carruatge, Louis està aixecant el dit índex mentre fa una ganyota.
George carrega amb la responsabilitat, mentre Louis gaudeix de més llibertat | Europa Press

En el seu setè aniversari, celebrat aquest 23 d'abril, Louis va tornar a captar l'atenció del Regne Unit. La seva evolució física ha estat comentada, però ha estat la seva personalitat alegre i genuïna la que més ha cridat l'atenció. Mentrestant, el seu germà, als dotze anys, continua avançant pel camí exigent que el portarà un dia a ser rei, sempre sota l'atenta mirada del protocol reial.

