El príncep George, assenyalat: el rumor sobre el seu germà, el príncep Louis, és cert

El príncep George ha tornat al centre mediàtic per una inesperada comparació amb el seu germà, el príncep Louis. El rumor que circulava des de fa mesos sobre la diferent actitud d'ambdós germans s'ha fet evident en els seus comportaments durant actes oficials. Tot i que tots dos formen part del futur de la monarquia, la percepció pública que desperten és, segons s'ha sabut, molt diferent.
Fa temps que al Regne Unit es comenta que Louis s'ha guanyat el poble de manera especial. El seu comportament espontani, la seva simpatia natural i el seu somriure constant han contrastat notablement amb l'actitud més compadida i formal de George. Aquesta diferència ha estat percebuda no només en actes públics, sinó també en el dia a dia dels petits Windsor, segons han confirmat fonts de l'entorn familiar.
El petit Louis ha estat considerat el més carismàtic i divertit dels tres germans. El menor dels fills dels prínceps de Gal·les ha mostrat una personalitat més desinhibida, cosa que li ha atorgat una connexió directa amb el poble britànic. Mentrestant, George ha hagut d'assumir des de ben petit una postura molt més seriosa i alineada amb el protocol, a causa del seu rol com a hereu directe del tron.
Personalitats oposades a la Casa Reial: Louis i George sota la mirada pública
Aquesta diferència de caràcter no ha passat desapercebuda per als britànics, que han mostrat una clara predilecció per Louis a les xarxes socials i als mitjans. Han celebrat la seva actitud propera, fins i tot quan ha protagonitzat petites entremaliadures en actes oficials, com durant el Trooping the Colour, on els seus gestos espontanis s'han fet virals. En contrast, George ha estat observat amb una mirada més crítica, per la pressió que implica la seva posició dins la família reial.
El futur hereu al tron ha hagut d'aprendre des de ben jove a controlar les seves expressions, seguir les regles de l'etiqueta i representar la institució amb serietat. Louis, en canvi, ha gaudit de més llibertat en no tenir aquesta responsabilitat directa, cosa que li ha permès expressar-se amb naturalitat. Això ha creat una imatge pública molt diferent entre els dos germans, la qual cosa ha alimentat encara més els rumors sobre la seva relació i el seu rol dins la família.
L'espontaneïtat de Louis davant el protocol de George
Tot i això, els ducs de Cambridge han intentat mantenir la normalitat en la criança dels seus fills, sense fer distincions marcades entre ells. Tanmateix, el pes del títol i l'alta expectativa pública han recaigut amb més força sobre el príncep George, que ha estat preparat per regnar des que era petit. Louis, per la seva banda, ha continuat sent el 'príncep rebel', una etiqueta que el poble ha acollit amb simpatia.
En el seu setè aniversari, celebrat aquest 23 d'abril, Louis va tornar a captar l'atenció del Regne Unit. La seva evolució física ha estat comentada, però ha estat la seva personalitat alegre i genuïna la que més ha cridat l'atenció. Mentrestant, el seu germà, als dotze anys, continua avançant pel camí exigent que el portarà un dia a ser rei, sempre sota l'atenta mirada del protocol reial.