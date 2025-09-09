Les audiències d’ahir dicten la sentència final per a Pablo Motos i David Broncano

El duel televisiu de les nits espanyoles va tornar a deixar xifres clares. Dilluns 8 de setembre de 2025, els espectadors van triar majoritàriament El Hormiguero a Antena 3. El programa de Pablo Motos va rebre Mar Flores i es va convertir en el més vist del prime time. La competència no va estar lluny, però les dades confirmen una tendència que ja es repeteix en aquesta nova temporada.
Abans d'entrar en els programes de la nit, cal destacar que l'espai més seguit de tota la jornada no va ser d'entreteniment, sinó informatiu. Antena 3 Noticias 1, emès a les 14:58, va aconseguir una mitjana de 2.196.000 espectadors i un 23,6% de quota de pantalla. L'informatiu també va aportar gairebé un punt complet al 14% total de la cadena durant el dia. A més, va ser el programa amb més espectadors convidats, ja que 158.000 dels seus seguidors no eren residents habituals de la llar.
El moment de màxima concentració de públic, l'anomenat “minut d'or”, es va viure poc abans, a les 14:56. En aquell instant, La Ruleta de la Suerte reunia 2.429.000 espectadors, confirmant que les sobretaules d'Antena 3 continuen sent un terreny sòlid per a la cadena.
Pablo Motos guanya David Broncano (una altra vegada)
La batalla principal es va lliurar a la nit. El Hormiguero, amb Mar Flores com a convidada, va assolir un 17,2% de quota i 1.944.000 seguidors. Amb aquesta xifra, Pablo Motos es va imposar a David Broncano, que des de fa mesos competeix des de La 1 amb La Revuelta.
El programa de Broncano va signar un 16,1% de quota i 1.852.000 espectadors. La diferència no és gran, però sí suficient per mantenir Motos com a líder de l'entreteniment nocturn.
La tercera posició va ser per a First Dates, a Telecinco, que només va arribar al 8,4% i 966.000 espectadors. Molt a prop es va situar MasterChef Celebrity, també a La 1, que va signar un 15,3% de quota tot i tenir un seguiment més baix en nombre d'espectadors: 864.000. Altres espais de la franja, com El Intermedio a La Sexta (7,5%) o la sèrie Renacer a Antena 3 (11,1%), van completar l'oferta amb dades més modestes.
Les altres audiències d'ahir
Fora del prime time, l'estrena més comentada va ser la d'El Tiempo Justo a Telecinco. Va debutar a les 15:54 amb 812.000 espectadors i un 10,1% de quota. Pel que fa als canals temàtics, l'episodi d'Emanet a Nova va ser el més vist, amb 299.000 espectadors i un 3,3% de quota.
La televisió autonòmica també va tenir un bon rendiment. El conjunt de cadenes de la FORTA va assolir un 9,4% de quota, amb TV3 al capdavant gràcies a un 17,7% de share.
Amb tot, les dades deixen clar el panorama. La informació del migdia domina el dia, però a la nit, la pugna entre Motos i Broncano segueix sent el focus.
Per ara, Pablo Motos conserva l'avantatge, tot i que el marge és prou ajustat com per mantenir el suspens en les pròximes jornades.