La confessió més picant de Pep Cruz sobre el que passava a 'Mar i Cel'

El musical "Mar i Cel" ha estat, des de la seva estrena el 1988, una de les produccions més emblemàtiques del teatre del nostre país. L'apassionant història d'amor entre Saïd i Blanca ha captivat milers d'espectadors al llarg de les seves diferents versions. No obstant això, recents declaracions de l'actor Pep Cruz han desvelat aspectes desconeguts sobre el que succeïa entre bastidors en el famós vaixell de l'obra.

Paraules sorprenents de Pep Cruz

En una recent entrevista al programa "Els teloners" de RAC1, Pep Cruz, qui va interpretar el personatge Joanot en la versió original de "Mar i Cel" el 1988, va compartir detalls inesperats sobre la dinàmica entre els membres del repartiment durant les representacions. Cruz va mencionar que l'ambient al vaixell propiciava trobades íntimes entre els actors, referint-se a l'escenari com "Vacances al mar" a causa de la freqüència d'aquestes situacions.

L'actor va detallar que aquestes trobades no ocorrien durant les funcions, ja que el ritme de l'obra no ho permetia, però sí en altres moments. Encara que Cruz es va mostrar reservat en ser preguntat sobre qui va participar en aquestes situacions, va insinuar que era un secret a veus dins de l'equip.

Reaccions a les xarxes socials

Les declaracions de Pep Cruz han generat sorpresa en la comunitat teatral i entre els seguidors de "Mar i Cel". L'obra, produïda per la companyia Dagoll Dagom, ha tingut diverses reposicions des de la seva estrena, consolidant-se com un referent del teatre musical a Catalunya. Aquestes paraules aporten una nova perspectiva sobre les relacions entre els actors durant les intenses jornades de treball al vaixell que forma part essencial de l'escenografia.

És important destacar que el teatre és un espai on les emocions estan a flor de pell, i les relacions entre els membres del repartiment poden intensificar-se a causa de la convivència i la passió compartida per l'art escènic. No obstant això, sempre és fonamental mantenir el professionalisme i el respecte mutu en l'àmbit laboral.

Carrera en televisió

El debut televisiu de Pep Cruz es va produir el 1988 amb "L'alfabet". Des de llavors, ha participat en diverses sèries i programes, consolidant la seva presència a la petita pantalla. Entre els seus treballs més reconeguts es troben:

"Oh! Europa" (1994): Una sèrie de comèdia on va interpretar Deulofeu, compartint pantalla amb el seu fill Marçal Cruz, qui també feia del seu fill en la ficció. Catalunya m'agrada

"Ventdelplà": Una popular sèrie catalana en la qual va tenir un paper destacat.

"Cuéntame cómo pasó": Va participar en aquesta emblemàtica sèrie espanyola, ampliant el seu reconeixement a nivell nacional.

"El día de mañana" (2018): Una producció de Movistar+ en la qual va interpretar un personatge rellevant.

Carrera en el cinema

En l'àmbit cinematogràfic, Cruz ha treballat amb reconeguts directors i ha participat en una varietat de pel·lícules. Algunes de les seves actuacions més notables inclouen:

"El amante bilingüe" (1993): Dirigida per Vicente Aranda, on Cruz va tenir un paper significatiu.

"Las leyes de la frontera" (2021): Una pel·lícula dirigida per Daniel Monzón, en la qual va interpretar el Senyor Tomás.

"Esperando a Dalí" (2023): Sota la direcció de David Pujol, Cruz va formar part d'aquest projecte cinematogràfic recent.