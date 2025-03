Joana Sanz confesa la gran notícia: Embarassada

Enmig d'un torb mediàtic, Joana Sanz ha sorprès el món en anunciar que està esperant el seu primer fill. Aquest anunci arriba només tres dies després de l'absolució del seu marit, l'exfutbolista Dani Alves, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va revocar una condemna prèvia per agressió sexual a causa de la falta de proves concloents.

Un camí ple de desafiaments

La model canària, de 32 anys, va compartir la notícia a través d'un emotiu vídeo al seu compte d'Instagram, on va mostrar imatges del seu test d'embaràs positiu i ecografies. En un sincer missatge, Joana va revelar les dificultats que va afrontar en la seva lluita per ser mare: "Vaig haver de lidiar des dels vint-i-dos anys amb preguntes de 'per a quan el nadó?' Quina pressió social tan aterridora. Mai no vaig tenir instint maternal, aquell desig de tenir fills o que m'agradi carregar el nadó d'algú."

| La Afición

Al llarg de cinc anys, Joana es va sotmetre a dues fecundacions in vitro, va afrontar tres pèrdues gestacionals, una operació de trompes i va ser diagnosticada amb endometriosi. Aquestes experiències la van portar a qüestionar-se si alguna vegada podria concebre. No obstant això, la seva perseverança va donar fruits amb el seu últim embrió congelat, al qual descriu com la seva "última esperança de tenir aquella raó per la qual ser forta en la vida". ​

Un raig de llum després de la tempesta

La vida de Joana ha estat marcada per pèrdues significatives, incloent-hi la mort de la seva mare fa dos anys. Aquesta sensació d'orfenesa es va veure alleujada en escoltar per primera vegada el batec del cor del seu nadó:​ "Vaig perdre la meva mare fa dos anys, no tinc pares ni germans, la sensació d'orfenesa i buit m'ha acompanyat fins al dia que vaig escoltar el cor del meu nadó per primera vegada." ​

Joana sent que aquest embaràs és un regal enviat per la seva mare, brindant-li una nova raó per afrontar la vida amb renovada esperança.​

Reaccions i futur

La notícia ha generat una onada de reaccions en l'àmbit públic i a les xarxes socials. Seguidors i amics han inundat les plataformes amb missatges de felicitació i suport per a la parella. No obstant això, tant Joana com Dani han mantingut un perfil baix, evitant declaracions públiques més enllà de l'anunci inicial.​

Aquest embaràs simbolitza un nou començament per a la parella, que ha afrontat junts desafiaments legals i personals en els últims temps. Mentre Joana es prepara per a la maternitat, la seva història s'erigeix com un testimoni de resiliència i determinació. Queda per veure com evolucionarà aquesta nova etapa en les seves vides i com afrontaran els reptes que el futur els depari.​

En un món on les figures públiques estan constantment sota l'escrutini, la valentia de Joana en compartir el seu viatge personal ofereix una perspectiva humana i autèntica, recordant-nos que, darrere dels titulars, hi ha històries de lluita, pèrdua i, finalment, esperança.