El gat viral de Maria Nicolau, el que fa amb el peix

per Pol Nadal

Maria Nicolau i Rocabayera va néixer a La Garriga el 1982, és una reconeguda cuinera catalana. La seva trajectòria professional abasta més de 25 anys en diverses cuines de Catalunya, Espanya i França, exercint rols que van des de la preparació de banquets multitudinaris fins a menús exclusius en domicilis privats.

Inicialment, la Maria va començar estudis en Sociologia i Ciències Polítiques, però aviat va descobrir la seva veritable vocació en la gastronomia, cosa que la va portar a formar-se en una escola d'hostaleria. Al llarg de la seva carrera, ha treballat en establiments de renom com la Fonda Europa a Granollers i l'hotel W Barcelona. A més, ha adquirit experiència internacional en restaurants de París i Haro, La Rioja.

| Atresmedia, Instagram, Getty Images, XCatalunya

En l'àmbit personal, la Maria ha afrontat desafiaments significatius. Després de la separació del pare de la seva filla, es va trobar sola, sense llar ni feina, amb una nena de tres anys a càrrec seu. Aquesta experiència la va portar a reflexionar sobre la conciliació laboral en el sector de l'hostaleria i la poca representació femenina en posicions destacades dins de la gastronomia.

Com a autora, ha publicat dos llibres que han tingut una notable acollida. El primer, "Cuina! o barbàrie" (2022), és un assaig que defensa la cuina com un acte de llibertat i sobirania alimentària. El segon, "¡Quemo!" (2024), combina memòries i receptes, oferint una visió íntima de la seva trajectòria i reflexions culinàries.

Maria Nicolau, una cuinera diferent

Maria Nicolau compagina la seva passió per la cuina amb les seves aparicions a televisió i també amb la literatura. És molt activa a les xarxes socials i les seves publicacions es fan virals en pocs minuts. En un dels seus últims posts apareix un gat en una actitud molt divertida. Damunt de la taula hi ha un plat amb peix i l'animal intenta agafar-lo per menjar-se'l.

Els seus seguidors li pregunten com cuinarà el peix i quin plat farà. També li pregunten si el gat tindrà la seva ració o tot és per a consum humà. Les propostes i exigències són clares. Volen fotos del resultat.

Altres també expliquen les seves anècdotes i les preferències dels seus gats. A molts d'ells els encanten les sardines: "els meus ja saben que quan netejo sardines, alguna en cau per a ells els hi dono les més petites, filetejades i un coll ben ample".