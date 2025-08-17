La presidenta d’un equip de la Queens League ataca Gerard Piqué: «Shakira...»

Gerard Piqué semblava navegar aigües tranquil·les després d’un període mediàtic convuls. Centrat en els seus múltiples negocis i mostrant una faceta més relaxada al costat de Clara Chía, l’empresari donava per tancada la seva pitjor etapa.
Tanmateix, quan la calma semblava haver-se instal·lat, una tempesta interna amenaça de sacsejar els fonaments d’un dels seus projectes estrella, la Queens League. Una de les seves presidentes ha trencat el seu silenci de manera contundent.
Les acusacions no provenen d’un actor extern, sinó del cor mateix de la seva organització. La protagonista d’aquesta nova polèmica és Sonia López, presidenta de Las Chamas FC, un equip de la Queens League Americas.
L’empresària ha utilitzat les seves xarxes socials per anunciar una decisió dràstica i, de passada, llançar un dard enverinat directament contra qui va ser central del FC Barcelona.
Unes xarxes socials que treuen fum
Tot va començar amb un missatge que ja anticipava el conflicte. Sonia López va publicar al seu compte de X una enigmàtica comparació. "Avui em sento just com quan a Taylor li van robar tota la seva música". La referència a la lluita de Taylor Swift pels drets de les seves cançons era el preludi d’un anunci demolidor. Poc després, confirmava la seva sortida de la competició i deixava a l’aire la continuïtat del seu equip.
Va ser llavors quan va arribar la frase que va fer saltar totes les alarmes per les seves clares connotacions personals. Sense dubtar, López va escriure el missatge que tothom comenta: "I sí, la Shakira sempre va tenir raó".
Aquesta simple afirmació ha reobert ferides antigues, vinculant un problema aparentment empresarial amb el sonat historial sentimental de Gerard Piqué. Per rematar la seva intervenció, va afegir un advertiment financer: "Penseu on i amb QUI poseu els vostres diners".
Decepció empresarial i silenci presidencial
Davant el rebombori generat, Sonia López va decidir aclarir la naturalesa del seu enuig, distanciant-se de la faceta esportiva. Responent a un vídeo del periodista Javier de Hoyos, va matisar que el seu problema no era com a presidenta o jugadora.
"La meva decepció és com a propietària i inversora d’equip", va sentenciar, posant el focus en un presumpte desacord econòmic i de gestió. Les seves paraules suggereixen un incompliment o unes condicions que no s’han respectat, cosa que ha dinamitat la seva confiança en el projecte.
Mentrestant, el silenci és l’única resposta que arriba des de l’entorn de Gerard Piqué. Ni ell ni l’organització de la Kings & Queens League s’han pronunciat sobre aquestes greus acusacions.
Aquesta absència de rèplica no fa més que alimentar les especulacions sobre la solidesa d’un model de negoci que, tot i ser exitós en audiències, podria estar mostrant les seves primeres esquerdes internes. La polèmica està servida i ha enterbolit la imatge d’un projecte que fins ara semblava imparable.