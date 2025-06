Una interna detalla els problemes d'Angela Dobrowolski a la presó: 'Ha de...'

La vida de Ángela Dobrowolski, exesposa del productor televisiu Josep Maria Mainat, continua sent objecte d'atenció mediàtica. Després de la seva condemna per injectar insulina al seu aleshores marit amb la intenció d'acabar amb la seva vida, nous testimonis des de l'interior de la presó revelen les dificultats que afronta Dobrowolski durant la seva reclusió.

Vida a la presó

Recentment, una exreclusa que va compartir temps amb Ángela Dobrowolski a la presó ha revelat que la interna va acumular deutes amb altres preses, especialment relacionats amb el tabac, un bé molt valorat a l'entorn penitenciari. Segons el seu testimoni, Dobrowolski devia cigarretes a diverses companyes, cosa que li podria haver comportat problemes, tot i que aclareix que "no li van arribar a pegar mai".

Aquest no és el primer incident que involucra Dobrowolski a la presó. El març de 2021, va ser agredida per altres internes, presumptament per l'impagament d'un deute, fet que li va causar ferides al cap que van requerir atenció mèdica. Després d'aquest succés, va expressar la seva por per la seva seguretat, afirmant sentir-se "morta aquí dins" i que la seva vida "s'acaba en aquesta presó".

Reaccions després de la notícia

La situació de Ángela Dobrowolski a la presó ha generat diverses reaccions. En el seu moment, els seus advocats van denunciar l'agressió patida i van sol·licitar mesures per garantir la seva seguretat, incloent-hi l'assignació d'una presa de confiança que l'acompanyés constantment. Les autoritats penitenciàries també van considerar la possibilitat de traslladar-la a un altre centre per evitar nous incidents.

Per la seva banda, Josep María Mainat, en declaracions anteriors, va expressar el seu desig que la seva exesposa no ingressés a la presó, tot i la gravetat dels fets, argumentant que és la mare dels seus fills i que preferia que rebés ajuda psicològica.

Ángela Dobrowolski

Dobrowolski i Mainat es van casar el 2012 i van tenir dos fills: Jana i Joan Ramon. Als seus inicis, Ángela es dedicava al màrqueting i, posteriorment, va iniciar estudis de Medicina a Barcelona. Tanmateix, la seva vida va fer un gir inesperat al juny de 2020, quan va ser detinguda per intentar acabar amb la vida del seu marit injectant-li insulina mentre dormia, aprofitant que Mainat és diabètic.

Aquest succés va ser captat per les càmeres de seguretat de l'habitatge i va provocar que Mainat entrés en coma, tot i que va aconseguir recuperar-se dies després.

Després de l'intent d'assassinat, Dobrowolski va ser condemnada el 2022 a dos anys i mig de presó per falsificar xecs a nom de Mainat, amb els quals va retirar més de 4.000 euros dels seus comptes.

El 2021, va ser detinguda per violació de domicili en intentar accedir a l'habitatge del seu exmarit a Barcelona, incomplint així una ordre d'allunyament. Aquest patró es va repetir en diverses ocasions, cosa que va agreujar la seva situació legal.

Al març de 2023, Dobrowolski va ser arrestada per detonar un explosiu casolà en un edifici de Barcelona, incident que va sumar una nova acusació al seu expedient. Poc després, va ingressar a presó provisional per la seva implicació en sis robatoris amb violència en habitatges de la zona alta de la ciutat.