Màxima preocupació a Anglaterra pel príncep Guillem i Kate Middleton

La imatge d'estabilitat que sempre han projectat els prínceps de Gal·les, Guillem i Kate Middleton, sembla trontollar. En les darreres setmanes, diversos indicis han alimentat rumors sobre una possible crisi matrimonial, generant inquietud tant al Regne Unit com a la resta del món.

Què ha passat?

El 29 d'abril de 2025, la parella va celebrar el seu 14è aniversari de casament. Tanmateix, en lloc de commemorar la data amb una celebració privada o pública, van optar per complir amb compromisos oficials a l'illa de Mull, Escòcia. Aquest gest, lluny de dissipar les especulacions, les va intensificar, ja que s'esperava algun tipus de demostració d'afecte o unitat en una data tan significativa.

Un altre detall que no va passar desapercebut va ser l'absència de l'emblemàtic anell de compromís de Kate en recents aparicions públiques. Aquest anell, que va pertànyer a la princesa Diana, sempre ha estat un símbol del compromís de la parella. La seva absència ha estat interpretada per alguns com un senyal d'allunyament.

| XCatalunya

A més, s'ha informat que la parella estaria fent vides gairebé separades, compartint únicament els compromisos oficials. Es parla fins i tot d'habitacions diferents i agendes personals independents, signes clars d'una possible desconnexió.

Reaccions a l'entorn reial

Fins ara, el Palau de Kensington no ha emès cap comunicat oficial respecte a aquests rumors. Aquest silenci ha estat interpretat per alguns com una estratègia per evitar alimentar les especulacions, mentre que altres ho veuen com una manca de transparència.

Fonts properes a la família reial han assenyalat que el rei Carles III estaria al corrent de la situació i hauria instat la parella a resoldre les seves diferències de manera privada. La preocupació del monarca rau en l'impacte que una possible separació podria tenir en la imatge de la monarquia, especialment en un moment en què es busca modernitzar i apropar la institució a la ciutadania.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Per la seva banda, l'opinió pública britànica es mostra dividida. Mentre alguns expressen el seu suport i comprensió cap a la parella, reconeixent les pressions que comporta la seva posició, altres critiquen la manca d'informació i transparència per part de la Casa Reial.

Un hashtag que s'ha fet viral

A les xarxes socials, el hashtag #WhereIsKate ha guanyat popularitat, reflectint la inquietud i curiositat dels ciutadans per conèixer l'estat real de la relació entre Guillem i Kate. Aquest fenomen recorda episodis anteriors en què la manca de comunicació oficial ha comportat tot tipus de teories i especulacions.