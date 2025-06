Maria Nicolau, encantada, arriba la Hansifarra: 'La fantasia...'

Hi ha dies en què una xef pot passar de parlar de civet de senglar o d'escudella i carn d'olla... a emocionar-se amb un frankfurt. Però no un qualsevol. Parlem de la Hansifarra, la creació més inesperada de l'univers mediàtic català recent, meitat botifarra, meitat Hansi Flick, l'entrenador campió de Lliga i Copa del Rei amb el Barça.

I com no podia ser d'una altra manera, Maria Nicolau està encantada. “La fantasia s'ha fet realitat”, va escriure Nicolau aquest dimarts a X (abans Twitter), amb l'entusiasme de qui ha vist complert un somni gastronòmic-pop que ningú havia demanat... però que ara tothom vol tastar.

El resultat és un frankfurt amb esperit de botifarra, amb referències a la cultura alemanya i catalana, i, per descomptat, amb el seu nom com a joc de paraules. El primer a parlar-ne va ser el programa Aquí Catalunya, de SER Catalunya, i aquest dimecres al matí es podrà tastar per primera vegada en directe a l'Estudi Toresky.

| Canva

Una estrena en directe, amb públic i molta expectació

La cita està convocada per a aquest dimecres a les 9:30 del matí als estudis del programa, amb un cartell que promet més rialles que anàlisi tàctica. Al costat de Maria Nicolau hi haurà els periodistes Pablo Tallón, Jordi Martí, Sique Rodríguez i la resta de l'equip habitual de l'espai.

L'objectiu: tastar en directe la Hansifarra i emetre les primeres impressions sense filtres, en rigorós directe. I encara que soni a paròdia, hi ha una part molt real darrere d'aquesta bogeria: l'estima per les coses ben fetes, el sentit de l'humor com a motor del país i, per què no, les ganes de celebrar amb menjar els dos títols aconseguits amb Flick.

| XCatalunya, Canva

Maria Nicolau, reina de la cuina... i dels memes culinaris

Qui coneix Maria Nicolau sap que poques persones es prenen el menjar tan seriosament... i amb tant sentit de l'humor alhora. La xef s'ha convertit en una de les veus més potents de la cuina catalana, però també en un personatge públic que no té por de barrejar cultura popular, política, tradició i mems en una mateixa frase.

La seva participació a l'esdeveniment no és casual. Nicolau entén que el menjar és un llenguatge. I en aquest cas, la Hansifarra no és només una salsitxa: és un gest d'ironia col·lectiva, una manera de pair els canvis al club amb gust i sentit de l'humor.

No és la primera vegada que el barcelonisme celebra l'arribada d'un entrenador amb productes personalitzats, però poques vegades s'havia fet amb tanta rapidesa i repercussió. En poques hores, el nom de la Hansifarra ha circulat per xarxes socials, grups de WhatsApp i redaccions de mitjans esportius.

Futbol, foc i folklore

Aquest dimecres, l'Estudi Toresky es convertirà en una mena de temple improvisat on la ràdio, el futbol i la cuina s'agafaran de la mà per retre homenatge al que millor se'ns dona: riure, menjar bé i prendre'ns la vida amb gust. I si algú dubta que la fantasia s'ha fet realitat, que s'acosti demà a l'estudi i ho flairi.

Spoiler: tindrà gust de gol i de mostassa.