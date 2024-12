La dada d'audiència que enfonsa Laura Escanes, mai vista abans a TV3

Laura Escanes s'ha convertit en una de les figures mediàtiques més comentades dels últims mesos. Des del seu salt a la fama com a influencer, ha sabut diversificar la seva carrera, participant en projectes televisius i convertint-se en una personalitat rellevant a Catalunya. Ara, s'enfronta a un dels seus majors reptes professionals.

Aquest 2024, Escanes serà l'encarregada de donar les campanades de TV3 juntament amb Miki Núñez, un esdeveniment esperat per milers d'espectadors. No obstant això, el seu paper com a presentadora ha estat marcat pels contrastos. Mentre que els seus seguidors celebren el seu carisma i frescor, alguns projectes recents no han tingut l'impacte desitjat.

Un d'aquests projectes és el programa ‘La Travessa’, una aposta ambiciosa de TV3 que busca captar un públic jove. Malgrat els esforços de producció i la promoció de la cadena, les dades d'audiència han deixat molt a desitjar. Els números no només són baixos, sinó que han assolit xifres històricament negatives per a la televisió pública catalana.

| @lauraescanes

Una caiguda sense precedents

Les últimes dades de ‘La Travessa’ han encès totes les alarmes a TV. La franja matinal del programa ha registrat un 0,3 % de quota de pantalla i amb prou feines mil espectadors.

A més, en diversos moments de l'emissió, l'espai va arribar a un impactant 0 % d'audiència. Aquest fet, inèdit en la història de la cadena, reflecteix un desinterès total del públic.

Per si no fos prou, la segona entrega del programa també va caure en picat. Amb només un 1,7 % de quota i 8.000 espectadors, ‘La Travessa’ es posiciona com un dels majors fracassos de l'any. Aquestes xifres han generat un gran debat sobre l'estratègia de programació i el futur dels projectes liderats per Escanes.

‘La Travessa’: una proposta ambiciosa

Malgrat els mals resultats, ‘La Travessa’ és un programa amb un plantejament original. En la seva segona temporada, el format convida els concursants a creuar Catalunya de nord a sud. A través de més de 300 quilòmetres, els participants han de superar proves físiques i mentals per guanyar 20.000 euros.

Laura Escanes lidera aquesta aventura, mostrant una versió més aventurera i propera de si mateixa. Des d'escalar parets fins a nedar a l'Ebre, el programa busca ressaltar la riquesa natural i cultural de Catalunya. No obstant això, la proposta no ha aconseguit connectar amb l'audiència, malgrat els paisatges espectaculars i les proves emocionants.

El desafiament per a Laura Escanes ara és més gran. Amb les campanades a la volta de la cantonada, el focus està sobre la seva capacitat per revertir aquesta situació. Si bé les xifres de ‘La Travessa’ són decebedores, queda per veure si la influencer aconseguirà recuperar el suport del públic en futurs projectes.