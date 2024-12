Miki Núñez, presentador de les Campanades de TV3, la seva bonica història d'amor

per Iker Silvosa

Encara que en el món dels famosos abunden les històries de relacions que semblen tretes d'un guió ple de postureig, de tant en tant en sorgeix una que podria protagonitzar una novel·la romàntica de Megan Maxwell. Són aquestes històries que combinen destí, casualitats i un amor sincer que conquereix fins i tot els més escèptics. Aquest és el cas de Miki Núñez i Sara Roy, una parella que demostra que l'amor veritable també pot néixer abans de la fama.

Miki Núñez, qui ha brillat tant a la televisió catalana com en el món de la música, va conèixer Sara Roy molt abans de ser una figura pública. El cantant, que ara presenta programes com Eufòria i també dona les Campanades de TV3, a més de representar Espanya a Eurovisió el 2019, ja sabia qui era Sara des que ella formava part del grup infantil Macedònia. Segons ha confessat, ella va ser el seu amor platònic de l'adolescència, però en aquell moment no imaginava que el destí acabaria creuant-los d'una manera tan especial.

De fans a compositors i alguna cosa més

La història va començar de manera inesperada. Miki Núñez, aleshores membre de la seva banda Dalton Bang, va fer un concert a prop del poble on Sara Roy passava els seus estius. Des de l'escenari, la va reconèixer en el públic i, encara que en aquell moment tots dos tenien parella, alguna cosa va quedar latent. L'endemà, Sara el va seguir a Instagram, donant peu a una connexió que a poc a poc aniria agafant força.

Després del seu pas per Operación Triunfo, Miki va decidir fer el primer pas i va proposar a Sara quedar per compondre cançons junts. Encara que les seves intencions romàntiques començaven a sorgir, Sara tenia altres prioritats. Durant una d'aquestes sessions de composició, la resposta de Sara el va descol·locar: “Després d'estar component, li vaig dir: ‘Anem a sopar?’ I em va dir: ‘No, és que ve el meu nòvio a buscar-me ara’”. Una frase que, segons el mateix Miki, va marcar un abans i un després en la seva història, però que no va apagar el seu interès.

Una segona oportunitat per a l'amor

Mesos més tard, Sara Roy va trencar amb la seva parella i, gairebé com si el destí intervingués, Miki Núñez va aprofitar l'oportunitat per reconnectar. En una excursió junts, Miki va prendre una decisió: “Em vaig dir a mi mateix: ‘És que m'he d'enamorar d'ella, sigui com sigui’”. I ho va aconseguir. Des de finals de 2019, tots dos van començar una relació que ha anat enfortint-se amb el temps.

Avui dia, la parella viu a Terrassa, compartint la seva vida amb Blue i Babel, les seves gossetes, i Bombi, el seu conill. A més, Sara Roy ha seguit el seu propi camí en la música, mentre Miki continua consolidant-se com un dels rostres més estimats de TV3 i del panorama musical espanyol. La seva història no només és un exemple d'amor autèntic, sinó també de com les connexions sinceres poden resistir les voltes de la vida i la fama.

En un món ple de relacions efímeres, la de Miki Núñez i Sara Roy destaca per la seva autenticitat i el seu origen humil. Des d'un amor platònic adolescent fins a construir una vida junts, aquesta parella demostra que l'amor veritable pot sorgir quan menys t'ho esperes, fins i tot entre els focus de la fama.