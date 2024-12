Crisi total a la Família Reial noruega: El Rei es pronuncia

L'atmosfera al voltant de la reialesa noruega no havia estat tan enrarida en els últims anys. Des de les xarxes socials fins als mitjans de comunicació especialitzats en crònica social. Tots s'han fet ressò dels esdeveniments que estan sacsejant una de les monarquies més estables d'Europa.

Enmig d'un any marcat per diversos escàndols, declaracions desafortunades i rumors sobre suposats privilegis. Ha estat el mateix Rei Harald qui ha sortit a la palestra per defensar la seva família i posar ordre. Però què ha portat a aquest esclat de tensions a la cort noruega?

La flama de la controvèrsia es va encendre quan es va conèixer un acord d'exclusivitat amb la revista Hello, que afectava directament la Princesa Marta Luisa, l'única filla del monarca. Des d'aquell moment, els titulars van començar a parlar de "crisi total" en el si de la Família Reial noruega. Amb el Rei Harald i la Reina Sonja immersos en un torbellí de declaracions sobre la naturalesa i la imatge pública de la seva dinastia.

A més, la turbulència es va multiplicar per un altre assumpte de marcat caràcter legal i social. La detenció de Marius Borg Hoiby, fill de la princesa Mette-Marit, per suposada agressió física i violació. Tot això ha abonat el terreny perquè la premsa rosa internacional parli d'un "annus horribilis" per a la Corona noruega.

El context i el perquè del rumor

La princesa Marta Luisa va decidir vendre els drets exclusius de les fotos del seu casament amb Durek Verrett a la revista Hello. Tal maniobra va desfermar crítiques, principalment perquè Marta havia promès temps enrere que mai s'aprofitaria del seu estatus reial per a fins econòmics o d'autopromoció. Aquest incompliment aparent de la seva paraula va generar un gran enrenou.

Molts noruecs es van preguntar si la institució estava en venda o si la princesa estava explotant la seva relació amb la Corona per beneficis. L'acord amb Hello implicava que les imatges de l'esdeveniment serien publicades de forma exclusiva, cosa que la Casa Reial noruega va rebutjar de pla.

Per distanciar-se d'aquesta iniciativa, la família va prendre la decisió de no participar en les fotos que es van publicar a la revista. Una postura que va marcar un abans i un després en la imatge familiar. De fet, el Rei Harald i la Reina Sonja van deixar clar que no apareixerien en imatges i que preferirien difondre les seves fotografies amb vestits tradicionals abans de la cerimònia.

A més, l'entrevista concedida pel Rei Harald a la cadena pública NRK ha servit per aclarir que les converses amb la princesa Marta Luisa segueixen actualment en curs. Sobretot pel que fa al seu ús del títol reial.

La polèmica s'ha estès com la pólvora, i el debat sobre si la reialesa noruega "està en venda" s'ha mantingut candent a les xarxes i programes de cor. En aquesta mateixa xerrada, el monarca va ser contundent en declarar que la seva família reial "no està en venda". Subratllant la importància de salvaguardar la integritat i l'honor de la Corona.

Declaracions oficials

Durant la mateixa entrevista amb NRK, el Rei Harald va reflexionar sobre com de complicat ha estat aquest any per a la reialesa noruega. No només enfronten les crítiques per l'acord de la seva filla, sinó que també han hagut de gestionar l'enorme repercussió mediàtica del cas de Marius.

El fillastre del príncep hereu Haakon, detingut sota càrrecs d'agressió física i violació. Segons va declarar la princesa Mette-Marit, fa temps que intenten poder ajudar Marius, i tant ella com el príncep consideren que ha de ser la justícia qui decideixi la seva situació.

Per la seva banda, la Reina Sonja va assegurar que, malgrat els alts i baixos, el casament de Marta Luisa i Durek Verrett va ser un moment especial. No obstant això, també va deixar clar que la Casa Reial manté certa distància amb la comercialització de la imatge. I que l'acord amb la revista Hello va ser una decisió estrictament personal de la princesa.