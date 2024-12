María Xinxó (TV3) deixa KO a una hater: 'Et diria...'

El programa La Selva, presentat per Xavier Grasset a les tardes de TV3, ha esdevingut un referent televisiu. Aquest espai combina entreteniment amb anàlisi d'actualitat, i una de les col·laboradores més destacades és María Xinxó, periodista coneguda per la seva frescor i espontaneïtat. Tot i això, ni tan sols el bon humor escapa a les crítiques en xarxes socials.

La crítica en xarxes socials i la resposta contundent

María Xinxó ha estat objecte de comentaris despectius a les xarxes socials. Una usuària va criticar el riure, qualificant-la d'excessivament alta i molesta. En lloc d'ignorar la crítica, la periodista va respondre amb fermesa. “Et diria que em sap greu que et molesti el meu riure, però et mentiria” , va ser el seu comentari, que no va trigar a viralitzar-se.

La seva resposta, carregada d'ironia i elegància, reflecteix no només el caràcter, sinó també la capacitat per enfrontar-se a les crítiques sense perdre el bon humor. Aquest gest ha estat àmpliament aplaudit, tant per companys de professió com per seguidors que en valoren la naturalitat.

Al llarg de la meva carrera he rebut molts missatges com aquest.

Per sort, he rebut més de l'altra banda: els que em diuen que el meu riure se'ls enganxa i els genera felicitat.

En tot cas, el que acostumo a fer davant dels missatges negatius és ignorar-los, per la meva salut mental, però avui m'ha vingut la vena de parlar-ne.

La meva pregunta és: què pretenen amb això? Que rebaixi els decibels del meu riure com qui regula una ràdio? Que rigui menys? Que forci una imatge impostada de seriositat? Quin volum vols, Rosa, del meu riure, reina? Quin nivell d'estrepitositat seria acceptable per a tu? No sé com és el teu riure però el meu cas em surt així, no el puc ni el vull canviar. És com els meus ulls, són del color que són. O el meu nas, que és més gran del que m'agradaria. Però aquí estic, convivint amb totes aquestes coses. Missatges com el teu no sumin, no aportin res bo, ni a tu ni a mi. Perquè no és una crítica constructiva. T'agraeixo, això sí, que l'hagis fet en privat, no acostuma a passar.

Et diria que em sap greu que et molesti la meva riure, però mentiria. Em sap greu que no puguis veure “La selva” còmoda, com t'agradaria, això sí.

Potser pots aprofitar les festes i demanar als Reis que et portin un pijama de seda, al menys així la comoditat et vindrà per alguna banda.

Bona nit a tothom 💕

La importància del riure i la felicitat

Riure no només és una reacció natural, sinó també un acte amb múltiples beneficis per a la salut. El riure allibera endorfines, redueix l'estrès i millora l'estat d'ànim. En un entorn mediàtic on predominen els debats tensos, l'alegria i les riallades de María Xinxó aporten una bufada d'aire fresc.

Estudis mèdics donen suport a la idea que riure millora la circulació sanguínia i enforteix el sistema immunològic. En un món cada cop més polaritzat, el riure es converteix en un llenguatge universal que uneix les persones.

La carrera professional de María Xinxó

María Xinxó no és nova al panorama mediàtic català. La seva trajectòria inclou anys com a col·laboradora a Islandia, el programa de RAC1 dirigit per Albert Om. Allà va destacar per la seva capacitat per connectar amb el públic i pel to proper i amable.

A més, la seva participació a La Selva consolida la seva figura com a comunicadora versàtil, capaç d'aportar tant informació com entreteniment. Aquest programa, que barreja debats, anàlisis i moments distesos, és l'escenari perfecte perquè la María desplegui el seu talent.