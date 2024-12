El missatge de la Reina Sofia a Bárbara Rey després de l'entrevista a Telecinco

L'entrevista de Bárbara Rey a Telecinco, emesa el 9 de desembre, ha generat una gran repercussió mediàtica. Al programa, la vedette va revelar detalls de la seva relació amb el rei emèrit Joan Carles I, deixant frases que han encès el debat. Entre les més destacades, Bàrbara va esmentar un possible embaràs i va assegurar que el monarca va arribar a deixar-li 500.000 pessetes a la tauleta de nit.

L'enllaç entre Bárbara Rey i el rei emèrit mai no ha estat reconegut oficialment, però sempre ha estat un secret de domini públic. Durant anys, Bárbara ha guardat silenci sobre la seva relació amb Joan Carles I, però en aquesta entrevista va decidir parlar amb claredat. No obstant, més enllà dels titulars, l'entrevista també ha tornat a posar al focus la reina Sofia, que, com sempre, ha mantingut les seves maneres.

| Mediaset, Instagram, XCatalunya

La reina Sofia, esposa de Joan Carles I, ha demostrat al llarg de la seva vida una enorme capacitat per bregar amb situacions incòmodes. El seu paper a la institució monàrquica ha estat impecable, prioritzant sempre el deure per sobre dels assumptes personals. En aquest cas, no ha fet declaracions verbals, però la resposta ha arribat d'una altra manera.

Després de l'emissió de l'entrevista, Sofia va reaparèixer públicament amb un look molt comentat pels experts en comunicació no verbal. Segons diversos analistes, la seva elecció de vestimenta es podria interpretar com un missatge de fermesa i serenitat. Sofia va optar per un vestit que, sense paraules, reflecteix la seva postura: dignitat i enteresa davant de les polèmiques.

Sofia parla sense parlar, igual que Letícia

El gest de la reina Sofia no és nou. Durant dècades, ha fet servir la seva imatge per transmetre missatges de calma i estabilitat, fins i tot en els moments més difícils per a la monarquia. La seva estratègia de no respondre directament a les declaracions de Bárbara Rey i centrar-se a mantenir el seu rol institucional és coherent amb la seva trajectòria. Els experts també afegeixen que aquest gest és compartit amb la seva nora, amb Letícia Ortiz.

| MiTele

L'entrevista també ha tingut un impacte al rei emèrit, que, segons fonts properes, hauria contactat amb el seu equip legal. Joan Carles estaria estudiant possibles accions legals en cas que alguna de les declaracions de Bárbara Rey es pugui considerar difamatòria.

Bàrbara Rey continua desvetllant episodis del seu passat amb el rei Joan Carles. D'altra banda, la reina Sofia continua mantenint la posició de fermesa. El missatge és silenciós, però queda clar que no passa desapercebut.