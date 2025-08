La reina Isabel, encara present a la família reial britànica: el seu nét ho fa per ella

per Cristo Fernández

Peter Phillips, el nét gran de la reina Isabel II, ha protagonitzat un dels anuncis més esperats a la Família Reial britànica. Després d’un any de relació discreta, ha formalitzat el seu compromís amb Harriet Sperling, infermera del NHS. La gran notícia ha estat confirmada en exclusiva per la revista HELLO!, que també ha mostrat les primeres imatges de la parella.

La parella ha compartit la seva felicitat amb un comunicat oficial. En aquest, s’ha informat del compromís entre el nét de la reina Isabel i la filla del difunt Rupert Sanders i Mary Sanders.

| Europa Press

Gerard Franklin, portaveu de Peter Phillips, ha estat l’encarregat de donar a conèixer el missatge. Juntament amb l’anunci, s’han publicat dues imatges en què s’ha pogut veure Harriet Sperling lluint un brillant anell de compromís.

Peter Phillips elegeix el seu anell pensant en la reina Isabel

Aquest anell ha estat molt més que una joia. Ha estat un homenatge. Peter Phillips ha tingut la seva àvia molt present en aquest pas tan important

L’anell, comprat a la prestigiosa joieria Pragnell, a Mayfair, ha estat elegit amb una clara intenció simbòlica. Aquesta joieria ha estat sempre molt vinculada a la família Windsor. Va ser, de fet, la mateixa que va crear l’anell de compromís que el príncep Felip va entregar a la llavors princesa Isabel el 1946

| Europa Press

Pragnell també va confeccionar el braçalet de diamants que Isabel II va lluir el dia del seu casament el 1947. Per a la seva elaboració, es van reutilitzar diamants d’una tiara pertanyent a la princesa Alícia de Battenberg, mare del príncep Felip. Amb aquest gest, Peter ha retut un homenatge silenciós a Isabel II, morta el 2022, demostrant que el seu llegat segueix viu

El proper casament reial, que ja ha començat a organitzar-se, es perfila com el gran esdeveniment social de la família. No se celebrava un casament reial des del 2019, quan es va casar Gabriella Windsor. Tot i que els detalls encara no s’han desvetllat, s’ha confirmat que ambdues famílies han estat informades i estan encantades amb la gran notícia

La Família Reial britànica aviat anirà de casament

Els reis Carles III i Camilla han mostrat la seva alegria. També ho han fet els prínceps de Gal·les, Guillem i Kate, a qui la parella ha informat personalment

| Europapress

Des de fa setmanes, se sospitava de l’anunci. La princesa Anna ja havia donat senyals clares que Harriet havia estat integrada a la família

La reina Isabel va morir, però el seu esperit ha continuat guiant el seu nét. Ell ho ha fet per ella