La pregunta de Jaume Borja que revoluciona els fans de 'Com si fos ahir'

Els fans de ‘Com si fos ahir’ hauran d’esperar fins al setembre pel retorn de la sèrie. Poc en sabem de la novena temporada excepte que possiblement no serà l’última i que la Diana (Mercè Arànega) tindrà bastant protagonisme. Mentre esperem a conèixer els nous actors – n’han marxat molts i s’espera renovació – cal fer balanç de la vuitena temporada.

Una vuitena temporada que, tot i l’èxit d’audiència, va tenir un final amb poca intriga. Les xarxes socials es van omplir de comentaris negatius demanant més emoció. Alguns – i tenen raó – prefereixen un culebrot a l’estil ‘Nissaga de Poder’.

Els malvats de 'Com si fos ahir'

Sense arribar als extrems d’un Amadeu Cabanilles (David Bages) o una Isabel Pomer (Monica Lucchetti), aquesta temporada de ‘Com si fos ahir’ també ha tingut la seva dosi de malvats. I en Jaume Borja vol que votis pel teu ‘preferit’. Ell n’ha seleccionat quatre.

El primer és el Bernat. Un personatge que ha aparegut cap a final de temporada. Va aparèixer per Sant Jordi i la Patri no va dubtar a deixar el Toni Petit – val a dir que la relació no anava enlloc – per ell. Des del principi ja es veia que el Bernat tenia alguna cosa fosca.

La insistència per quedar i no acceptar negatives de la Patri així ho anticipava. Després es va destapar com un maltractador psicològic de manual. Li va costar, però la Patri finalment va obrir els ulls i el va desemmascarar en una escena antològica davant la seva família.

La segona candidata és la Lídia. Un personatge interessat i, perquè no dir-ho, bastant odiat pels seguidors de la sèrie. Va intentar enganyar la tieta Matilde per quedar-se l’herència i un cop no ho va aconseguir va executar un pla de revenja contra la Gina. Fins i tot es va inventar que el Jordi s’havia embolicat amb ell per poder fer més mal. Així i tot, la Gina li ha perdonat tot. I difícilment canviarà a la novena temporada.

El més recargolat

Bolaños. Un dels personatges més maquiavèl·lics que han passat per ‘Com si fos ahir’. Interpretat per Dafnis Balduz, ha manipulat tothom com ha volgut. Li ha sortit bé la jugada aprofitant el caràcter de personatges com el Quique.

La Cèlia el va clissar de seguida. Finalment, el Quique va decidir plantar-li cara, però va ser la intervenció decisiva de la Noe – molt més directa que el Quique, que sempre dubta – qui va possibilitar la sortida del Bolaños. Així i tot, tenint en compte el grau de maldat del personatge, s’esperava que la batalla seria més dura.

I el quart: l’Esteve. El pare del Joel va sortir de la presó amb ganes de fer mal. Sense cap mirament vers la seva dona i el seu fill, els ha fet la vida impossible durant tota la temporada. Va dir que s’estava rehabilitant, però tot era mentida.

La Marta, amb el lliri a la mà, va posar les coses més difícils i per poc no acaba la cosa en tragèdia. Amb l’Esteve detingut, i possiblement a presó, el Joel i la seva mare han marxat de Barcelona. Serà per sempre?

Qui guanyarà? Es pot comentar a la piulada que us hem adjuntat abans.