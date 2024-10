La postura inflexible dels fills d'Iñaki Urdangarin: 'No volen...'

El matrimoni entre Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina ha estat un dels temes més mediàtics i turbulents de la monarquia espanyola en les darreres dècades. La seva relació va començar com la unió d'un esportista d'elit i una infanta d'Espanya, projectant - juntament amb els quatre fills - la imatge d'una família perfecta. No obstant, aquesta imatge es va enfonsar amb el temps a causa dels problemes judicials d'Urdangarin. Les acusacions de corrupció i la condemna pel cas Noos van entelar la seva reputació i finalment van ser una de les causes de la ruptura del seu matrimoni amb la infanta Cristina, que sempre havia mostrat el seu suport incondicional.

Després de la seva sortida de presó, Iñaki Urdangarin va començar una relació amb Ainhoa Armentia, que va ser vista públicament amb ell diverses vegades. Aquest nou romanç no va ser ben rebut per alguns membres de la família reial, especialment pels seus fills, que consideren que l'arribada d'Ainhoa Armentia només ha incrementat la tensió familiar. Els fills d'Iñaki i Cristina, que ja van haver d'afrontar l'escàndol públic de la corrupció del pare, ara s'enfronten a la complicada situació de veure el seu progenitor refent la vida amb una nova parella.

Problemes amb Ainhoa Armentia: 'No volen acceptar-la'

Els fills d'Iñaki Urdangarin han estat clars amb la seva postura: no volen acceptar Ainhoa Armentia com a part de la família. Segons fonts properes, la relació entre Armentia i els fills d'Urdangarin és tensa, ja que senten que la seva presència ha causat una gran divisió a la família. Ainhoa ha intentat diverses vegades acostar-se als fills de la seva parella, però s'ha trobat amb una actitud freda i distant per part d'ells.

| YouTube

Els fills d'Urdangarin consideren que la relació del seu pare amb Ainhoa és una falta de respecte per la seva mare, la infanta Cristina, que ha patit força a causa dels escàndols i l'atenció mediàtica al voltant de la família.

| Instagram

Segons informa El Nacional, els fills d'Urdangarin han demanat al pare que reconsideri la seva relació amb Armentia, ja que creuen que aquesta afecta negativament la unitat familiar. Fins i tot fonts properes han esmentat que els fills han intentat evitar trobades familiars en què Ainhoa estigui present. Per als joves, veure el seu pare amb una nova parella tan bon punt després de la separació ha estat difícil d'acceptar, i consideren que el seu pare s'hauria de centrar a reconstruir la relació amb ells i la seva mare abans de seguir endavant amb una nova vida sentimental.

L'enèsim punt de conflicte de Borbons i companyia

Els problemes familiars d'Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina no són res més que un reflex de les males relacions familiars que es viuen a la monarquia espanyola. La figura d'Urdangarin ha estat motiu d'escàndol durant anys, i la seva relació amb Ainhoa Armentia no ha fet més que agreujar la situació.

La separació entre Urdangarin i la infanta Cristina va ser un cop dur per a la imatge de la monarquia. Encara que Cristina va intentar salvar el matrimoni, finalment no va poder evitar la ruptura, i ara la relació d'Urdangarin amb Ainhoa Armentia està creant encara més tensió. Mentrestant, els cosins dels fills d'Urdangarin, com Victoria Federica i Froilán, també viuen les seves pròpies polèmiques, contribuint a la imatge d'una família reial que sembla no poder escapar-se dels escàndols i les divisions.