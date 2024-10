Aitana ho confirma: 'No tinc...'

Des de la seva ruptura amb Sebastián Yatra a l'agost, Aitana ha estat al centre de rumors sobre la seva vida sentimental. La cantant, que recentment es va mudar a Miami per enfocar la seva carrera, ha estat vinculada amb diversos noms, entre els quals Biel Juste, amb qui, es diu, va passar unes vacances a Eivissa. Tot i això, durant una visita a Madrid, Aitana va negar rotundament tenir una nova parella.

En una trobada amb Europa Press després d'haver acudit a sopar a uns dels restaurants de més alta gamma de Madrid amb els seus amics, Aitana va desmentir que estigui enamorada o que tingui un nou xicot. “No tinc cap xicot, de veritat”, va afirmar. La cantant va insistir que, malgrat els rumors, actualment està enfocada a la seva música i la seva nova vida a Miami. "Em treuen xicot cada dos dies", protestava.

De fet, ha estat residint en sòl nord-americà aquests dos darrers mesos, però aquesta mateixa setmana ha tornat a la capital espanyola per reunir-se amb amics i família. També va ser present a la llotja del Santiago Bernabéu diumenge passat per presenciar in situ un històric Reial Madrid 0 - 4 Barça. Ho va fer acompanyada de la seva bona amiga Lola Índigo. De fet, una altra de les seves companyes d'Operación Triunfo, Ana Guerra, es casa aquest mateix dijous 31 d'octubre i l'Aitana està convidada al casament; encara que encara no ha confirmat si hi podrà assistir o no.

La pressió mediàtica i l'interès en la vida amorosa

La popularitat d'Aitana ha fet que cada aspecte de la seva vida sigui objecte d'atenció mediàtica, especialment la situació sentimental. La ruptura amb Yatra, que va ser àmpliament comentada, va deixar la porta oberta a especulacions sobre nous romanços. Aitana, tot i això, ha intentat mantenir-se discreta i centrar-se en la seva carrera, evitant fer declaracions sobre la seva vida privada.

La seva nova residència a Miami, una espectacular casa valorada en gairebé un milió i mig d'euros, és una mostra del seu creixement professional. Allà, Aitana treballa en el proper àlbum i continua amb projectes internacionals, cosa que sembla ser la seva prioritat actual.

Però de la premsa rosa és impossible escapar-se'n. La recent aparició d'Aitana al clàssic entre Reial Madrid i Barcelona al Santiago Bernabéu va alimentar nous rumors, ja que Biel Juste també era a l'estadi. Tot i això, Aitana ha negat haver coincidit amb ell, aclarint que la relació entre tots dos és només d'amistat.

Tot i la pressió mediàtica, Aitana segueix ferma en la seva postura de mantenir la seva vida privada fora dels focus, assegurant que està feliç i enfocada a la seva música. Amb aquest aclariment, la cantant intenta posar fi als rumors i deixar clar que la seva única relació en aquest moment és amb la seva carrera.