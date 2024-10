Laura Fa i Lorena Vázquez destapen mentides sobre Piqué i Shakira: Ustrell flipa

Des que es van separar el 2022, la relació entre Gerard Piqué i Shakira ha estat objecte de rumors, polèmiques i especulacions. La parella, que en el seu moment va ser de les més mediàtiques, es va convertir al centre d'atenció de mitjans i xarxes socials. Especialment després de fer-se pública la nova relació de Piqué amb Clara Chía.

Aquest canvi a la vida personal de l'exfutbolista va generar tensions amb Shakira. Qui a més de bregar amb la ruptura, va haver d'enfrontar l'exposició mediàtica al voltant dels seus fills i les dinàmiques familiars posteriors. La separació de Piqué i Shakira ha estat marcada per les filtracions i les suposades clàusules de comportament imposades per les dues parts.

Es va parlar de restriccions per a la convivència dels fills amb parelles noves, de discussions per la custòdia i una batalla legal perllongada. Tot i això, Laura Fa i Lorena Vázquez, conegudes periodistes i col·laboradores del programa 'Col·lapse'. Han aclarit recentment quins d'aquests rumors són certs i quins només han alimentat la intriga sense cap fonament.

Veritats i mentides: el veritable rerefons dels rumors

Un dels primers rumors que Fa i Vázquez van desmentir és el famós “misteri de la melmelada”. Segons el que s'ha dit, Shakira va descobrir la infidelitat de Piqué quan va notar que algú havia consumit melmelada a casa seva. Tot i que ni Piqué ni els seus fills eren aficionats a aquest producte.

| @3gerardpique

Les periodistes van aclarir que aquesta teoria és totalment falsa, encara que van admetre que inicialment molts la van prendre com a veritable per la manera com es va presentar als mitjans. Lluny de ser una pista que la cantant hagi fet servir per descobrir la traïció. La història de la melmelada no és res més que una ficció alimentada pel públic i els mitjans.

Una altra afirmació que Fa i Vázquez van confirmar com a certa és que la raó principal de la separació va ser, en efecte, la infidelitat de Piqué. Les especulacions sobre possibles problemes addicionals van ser desmentides, confirmant que la ruptura es va deure exclusivament a les infidelitats.

Això explica, segons les periodistes, per què Shakira ha pres una postura ferma respecte a la seva exparella. I ha buscat protegir els fills de l'impacte de la nova relació de Piqué amb Clara Chía.

També es va desmentir completament que Shakira hagi inclòs una clàusula al seu acord de separació que prohibeixi als seus fills interactuar amb la nova parella del seu pare. Segons Fa i Vázquez, aquesta idea és completament falsa i no hi ha cap restricció d'aquest tipus. Tot i que alguns podrien considerar la situació tensa, les periodistes recalquen que qualsevol restricció al voltant de la interacció dels nens amb Clara Chía és només una remor sense base.

Finalment, es va parlar d'un altre rumor molt estès: que Piqué suposadament va deixar casa conjugal al·legant que només seria una separació temporal i que tornaria després d'un temps. Tot i això, Fa i Vázquez van explicar que va ser Shakira qui va prendre la decisió de posar fi a la relació definitivament, deixant clar que no hi hauria una volta enrere.