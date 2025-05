El posible regreso de Tomàs Molina

Después de un año marcado por su presencia en las listas del Parlamento Europeo, Tomàs Molina, uno de los meteorólogos más queridos de TV3, ha regresado a la pantalla, generando tanto expectación como debate.

Salto a la política europea

En abril de 2024, Molina sorprendió al anunciar su candidatura como número dos de Esquerra Republicana (ERC) para las elecciones europeas. El descenso de los autonomistas provocó que el meteorólogo no obtuviera el escaño de manera inmediata y se acordó que lo haría en la segunda mitad de la legislatura, a partir de 2027.

Su regreso a la pantalla se produjo en diciembre de 2024, cuando apareció en el canal 3/24 y en el programa "El suplement" de Catalunya Ràdio, coincidiendo con las vacaciones navideñas y la necesidad de cubrir bajas en el equipo. Posteriormente, se incorporó al programa "Tot es mou", donde comparte espacio con Helena Garcia Melero, formando un tándem muy valorado por la audiencia.

Dudas de TV3: la imparcialidad en juego

El regreso de Molina a la pantalla no estuvo exento de controversia. El comité profesional de TV3 expresó su preocupación por la imagen de imparcialidad de la cadena, considerando que la participación activa de un presentador en política podría afectar la percepción de neutralidad de los medios públicos.

Por su parte, Molina defendió su retorno argumentando que su labor como meteorólogo no interfiere con cuestiones políticas. "Soy un trabajador y hablo del tiempo que hará, me costaría que alguien me argumentara que no puedo decir que mañana lloverá", declaró en una entrevista.

Desde la dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), se aclaró que su regreso fue puntual para cubrir necesidades específicas durante las vacaciones y que su función en pantalla no está relacionada con contenidos informativos o políticos.

Regreso a TV3

El regreso de Molina a TV3 podría llegar más pronto que tarde. De hecho, con el nuevo formato de informativos, en el que cambiará radicalmente el diseño, es probable que sea el momento perfecto para su vuelta. De hecho, algunas fuentes lo apuntan de esta forma.

Sería el reencuentro de Molina con el medio de comunicación que lo vio crecer personalmente y profesionalmente. Un medio en el que se le quiere y se le valora. Igual que su audiencia.