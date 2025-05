La fortuna que podria cobrar la Melody en un programa de Telecinco

per Pol Nadal

La cantant Melody, coneguda pel seu carisma i trajectòria des de la seva infància, ha tornat al centre d'atenció mediàtica després de la seva participació a Eurovisió 2025. Tot i que la seva actuació amb la cançó "Esa diva" no va obtenir el resultat esperat, l'artista ha sabut capitalitzar la seva presència als mitjans.

Roda de premsa de Melody

Després de quedar en la posició 24 a Eurovisió, Melody va oferir una roda de premsa a Prado del Rey on va expressar el seu descontentament amb certes decisions preses per RTVE respecte a la seva actuació. La cantant va afirmar que, després de guanyar el Benidorm Fest, la candidatura va passar a ser gestionada per la cadena pública, cosa que va limitar el seu control sobre aspectes clau de la seva posada en escena. Aquestes declaracions van generar diverses reaccions en l'àmbit televisiu i entre els seus seguidors.

Paral·lelament, s'ha informat que Melody està en negociacions per concedir una entrevista al programa "De Viernes" de Telecinco. Segons fonts del programa "Espejo Público", la xifra que es baralla per aquesta entrevista ronda els 150.000 euros.

Com és lògic, aquesta possible aparició ha generat controvèrsia, ja que alguns consideren que la cantant està utilitzant la seva recent exposició mediàtica per obtenir beneficis econòmics.

Enuig de Televisió Espanyola

Des de RTVE, s'ha recordat que Melody té un contracte que estipula que la seva primera entrevista després d'Eurovisió s'ha de fer a la cadena pública. No obstant això, l'artista ha manifestat la seva intenció de parlar més obertament en altres espais televisius.

A "Espejo Público", la periodista Gema López va criticar l'estratègia de Melody, suggerint que està "jugant amb cartes marcades" en cebar certs temes per després abordar-los en entrevistes pagades. Per la seva banda, el periodista Miquel Valls va assenyalar que la cantant podria estar utilitzant aquestes aparicions per revaloritzar la seva imatge i obtenir més beneficis econòmics.

La família assegura que no en sap res

L'entorn de Melody, representat pel seu germà Eleazar, ha respost a aquestes informacions amb ironia, indicant a les xarxes socials que desconeixen les xifres esmentades i que s'assabenten de les negociacions pels mitjans.

Mentrestant, l'audiència es manté expectant davant la possible entrevista a Telecinco, que podria oferir una visió més detallada de l'experiència de Melody a Eurovisió i de les tensions sorgides amb RTVE.

La cantant sembla estar disposada a aprofitar aquesta oportunitat per compartir la seva versió dels fets i, possiblement, rellançar la seva carrera en el panorama televisiu espanyol. La pregunta és obligada: Serà aquesta entrevista l'inici d'una nova etapa per a Melody a la televisió? Només el temps ho dirà.